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Аскар Мамин рассказал о мерах по улучшению жизни в селах Казахстана

Автор:  
Серик Сабеков
12 Февраля 2021, 13:08
Аскар Мамин рассказал о мерах по улучшению жизни в селах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по улучшению условий жизни в селах рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, выступая на расширенном заседании фракции «Nur Otan» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях максимальной реализации потенциала села и улучшения условий жизни сельских жителей, будет реализован комплекс практических мер, направленных на развитие сельского хозяйства и инфраструктуры сёл», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что с участием стратегических инвесторов будут созданы 7 крупных экосистем по производству и переработке сельхозпродукции с вовлечением 350 тысяч фермерских и домашних хозяйств.

В целях формирования «Национальной товаропроводящей системы» в период с 2021 по 2025 годы будут построены 24 оптово-распределительных центра по хранению и торговле сельхозпродукцией.

«Объём экспорта продукции АПК увеличится в два раза. 95% местных дорог до каждого опорного села будут отремонтированы. К 2025 году все города и сёла будут обеспечены услугами водоснабжения», - заключил Аскар Мамин.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Нур Отан   Экономика   Политические партии   Сельское хозяйство  
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