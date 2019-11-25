Аскар Мамин рассказал о газификации Павлодарской области и ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о планах по газификации Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время рассматривается несколько вариантов газификации Павлодарской области и ВКО. Как вы знаете, газопровод Сарыарка уже подведен к столице. Рассматривается дальнейшее развитие этого проекта – 2-ой и 3-ий этапы до Кокшетау и Петропавловска. В настоящее время мы касательно газификации Павлодарской области рассматриваем два варианта: дальнейшее развитие газопровода Сарыарка и газификация области за счет второго и третьего этапов; и возможен другой вариант, который сейчас находится на проработке и обсуждается с Газпромом о присоединении к российской газотранспортной системе», - сказал Аскар Мамин на пленарном заседании Сената Парламента РК, отвечая на вопросы депутатов.

«По этим двум вариантам в настоящее время ведется соответствующая работа, по разработке технико-экономического обоснования. Думаю, в первом квартале 2020 года у нас уже будет четкое понимание, по какому из этих вариантов нам развивать проект, о которых сегодня упомянули депутаты», - добавил Премьер.

Что касается Восточного Казахстана, по словам А. Мамина, там есть небольшое месторождение, которое сегодня обеспечивает газом определенные районы.

«В то же время мы рассматриваем в целом, с учетом экологической ситуации, которая складывается в регионе. Рассматриваем также вариант присоединения к будущему проекту «Сила Сибири-2». Есть такой проект, который сегодня находится в проработке. Есть проект «Сила Сибири-1», который уже подает газ, сегодня идет согласование цены на газ по проекту «Сила Сибири-2», который мы предложили российской стороне, чтобы он проходил по территории Казахстана с выходом на рынок Китая», - сообщил глава Правительства.

Как отметил А. Мамин, здесь также есть другой вариант.

«Подключение к газотранспортной системе от Барнаула, непосредственно городов Семея и Усть-Каменогорска. По этим двум проектам тоже соответствующая работа проводится. В первом квартале 2020 года у нас будет точное понимание, и мы проинформируем депутатский корпус о том, какое решение будет принято», - заключил Премьер.