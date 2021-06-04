Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Аскар Мамин провел заседание Штаба по реализации Дорожной карты партии «Nur Otan»

Редактор:  
Ринат Дусумов
4 Июня 2021, 19:14
Аскар Мамин провел заседание Штаба по реализации Дорожной карты партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Штаба по реализации Дорожной карты предвыборной программы партии «Nur Otan». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Рассмотрены вопросы повышения объемов несырьевого экспорта казахстанских товаров и услуг, обеспечения роста производства экспортоориентированной нефтегазохимической продукции, а также строительства и модернизации школ.

Министры торговли и интеграции Бахыт Султанов, индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов доложили, что в рамках реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» к 2025 году поставлена задача повысить объем несырьевого экспорта товаров и услуг в 2 раза до $41 млрд.

С учетом влияния глобальной пандемии на торгово-логистические связи и прошлогодних снижений показателей, а текущем году планируется обеспечить наращивание экспорта несырьевых товаров и услуг РК путем реализации мер государственной поддержки экспортеров – страхования, возмещения затрат и экспортной акселерации.

Приоритетными товарами и услугами в рамках ускоренного развития несырьевого экспорта в 2021 году определены семена масличных культур, нефтехимические продукты, растительное масло, мясо и субпродукты, трансформаторы, пестициды, IT-услуги, пассажирские транзитные перевозки, туристические услуги и др.

В настоящее время свыше 60% несырьевого экспорта РК формируют Карагандинская (25,1%), Восточно-Казахстанская (12,2%), Павлодарская (11,9%) области и г. Алматы (11,9%).

photo

Министр энергетики Нурлан Ногаев доложил, что Дорожная карта по реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» предусматривает запуск до 2025 года 5 заводов по глубокой переработке нефти и газа в городах Атырау, Уральск и Шымкент, что позволит обеспечить производство 2 млн тонн экспортоориентированной нефтегазохимической продукции (рост в 9 раз в сравнении с 2019 г.)

В 2021 году в Атырауской области введен в эксплуатацию завод по производству технических газов мощностью 57 млн куб. м азота и 34 млн куб. м сжатого воздуха. До конца текущего года планируется завершить строительство завода по производству метил-трет-бутилового эфира и полипропилена в Шымкенте мощностью 57 тыс. тонн эфира и 81 тыс. тонн полипропилена в год. На стадии завершения также находится проект строительства завода по производству полипропилена в Атырауской области мощностью 500 тыс. тонн в год. Общий объем инвестиций по указанным проектам составляет $2,7 млрд.

До 2025 года будет завершено строительство завода по производству полиэтелентерефталата в Атырауской области мощностью 430 тыс. тонн в год, а также завода по производству метанола в Западно-Казахстанской области мощностью 130 тыс. тонн в год. Общая сумма инвестиций по двум проектам составит $1,2 млрд.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов доложил, что в рамках реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» в период с 2021 до 2025 годы в стране будут построены 800 новых школ. В текущем году планируется строительство 200 школ.

Премьер-Министр поручил местным исполнительным и соответствующим центральным государственным органам произвести расчеты по достижению показателей несырьевого экспорта до 2025 года, в том числе по отраслям и объемам производства.

Глава Правительства дал ряд конкретных поручений центральным государственным и местным исполнительным органам по обеспечению качественного исполнения всех взятых обязательств по строительству и модернизации школ.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Нур Отан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами