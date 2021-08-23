Аскар Мамин провел заседание Проектного офиса по вопросам предпринимательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Проектного офиса по вопросам предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Рассмотрены результаты мониторинга программ льготного кредитования, промежуточные итоги опроса бизнеса по выработке дополнительных мер государственной поддержки, вопросы реализации проекта «Ashyq», микрофинансовых организаций и Экономической карты регионов, местного содержания в госзакупках, закупках АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и недропользователей.

Наблюдаются положительные темпы реализации программы ДКБ-2025. Так, за январь-июль т.г. просубсидировано порядка 14 тыс. проектов на сумму 408,3 млрд тг, общая сумма субсидий составила 47,7 млрд тг. Кроме того, Фондом «Даму» предоставлены гарантии для 10,9 тыс. проектов на сумму 170,2 млрд тг, общая сумма гарантий составляет 87,4 млрд тг. Основными потребителями инструмента субсидирования являются малый и средний бизнес, что составляет 99% по количеству проектов и 90% по сумме проектов.

Основными потребителями гарантий выступают предприятия отраслей торговли и обрабатывающей промышленности, что составляет 60% от общего количества подписанных гарантий и 50% от их общей суммы.

По программе льготного кредитования «Экономика простых вещей» одобрены 2996 проектов на сумму 774 млрд тг, просубсидирован 2441 проект на сумму 666 млрд тг.

На сегодня в Казахстане для кредитования выпускников проекта «Бастау Бизнес» созданы 15 микрофинансовых организаций (МФО). Прием заявок стартовал 15 июля т.г., к настоящему времени приняты заявки по 797 проектам на общую сумму 4,58 млрд тг с созданием порядка 1,6 тыс. новых рабочих мест. По приоритетным направлениям лидируют проекты в сфере животноводства, производства хлебобулочных и кондитерских изделий, торговли. Наибольшее количество заявок поданы в Карагандинской (120), Жамбылской (100) и Восточно-Казахстанской (83) областях.

Учитывая социальную и экономическую значимость проекта, Премьер-Министр поручил в кратчайшие сроки проработать вопрос эффективного доведения выделенных финансовых средств до конечных заемщиков.

Особое внимание в ходе заседания уделено вопросам дальнейшего развития проекта «Ashyq». К настоящему времени количество его участников превышает 111 тыс. Более половины из них представлены сферами торговли, питания и образования. Выявляемость «нарушителей» карантина выросла в 15 раз за счет расширения числа участников проекта. В целях дальнейшего увеличения охвата субъектов бизнеса упрощен порядок подачи заявки и получения QR-кода для участия в «Ashyq».

Глава Правительства дал поручение Министерству здравоохранения совместно с НПП «Атамекен» проработать вопрос предоставления возможности участникам проекта «Ashyq» работать в выходные дни.

НПП «Атамекен» совместно с центральными государственными и местными исполнительными органами поручено провести анализ необходимых изменений в законодательство для формирования Единого реестра получателей мер государственной поддержки бизнеса, а также подготовить соответствующие подходы и критерии.

«Создание на базе Экономической карты регионов Единого реестра получателей мер государственной поддержки позволит повысить качество мониторинга и анализа эффективности всего спектра мер поддержки бизнеса», — сказал А. Мамин.

В ходе заседания председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов представил промежуточные итоги опроса свыше 10 тыс. предпринимателей Казахстана по текущему состоянию наиболее пострадавших отраслей и перспективам развития производственных секторов экономики.

Глава Правительства поручил детально изучить окончательные итоги проводимого НПП «Атамекен» опроса и подготовить дополнительные меры по дальнейшей поддержке бизнеса.

Центральным государственным и местным исполнительным органам, а также квазигосударственным организациям поручено обеспечить контроль за местным содержанием в регулируемых закупках, принять меры по дальнейшему обеспечению доступа отечественных производителей к государственным закупкам.