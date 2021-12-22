Аскар Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина проведено заседание Национальной комиссии по модернизации с участием Председателя Мажилиса Парламента РК Нурлана Нигматулина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Подведены итоги работы за 2021 год по исполнению Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Первого Президента РК — Елбасы Н. Назарбаева».

О проводимой работе доложили министры национальной экономики Асет Иргалиев, сельского хозяйства — Ербол Карашукеев, индустрии и инфраструктурного развития — Бейбут Атамкулов, экологии, геологии и природных ресурсов — Сериккали Брекешев, исполняющий обязанности министра здравоохранения Жандос Буркитбаев, аким г. Нур-Султан Алтай Кульгинов и др.

К настоящему времени из 100 шагов Плана нации реализованы 76 шагов: по направлению «Формирование профессионального государственного аппарата» — 13 из 15 шагов, «Обеспечение верховенства закона» — все 19 шагов, «Индустриализация и экономический рост» — 31 из 50 шагов, «Идентичность и единство» — 3 из 6 шагов, «Формирование подотчетного государства» — все 10 шагов.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание полноценной и качественной реализации реформ Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в рамках Плана нации и Пяти институциональных реформ. В этом году проведена значительная работа и достигнуты хорошие результаты», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр поручил продолжить активную работу по реализации Плана нации. Особое внимание обращено на пункты по совершенствованию систем здравоохранения и образования, повышению объемов привлечения инвестиций, в первую очередь, в новые крупные проекты в приоритетных секторах экономики.

На заседании утвержден План работы Национальной комиссии на 2022 год, предусматривающий реализацию в следующем году шагов Плана нации в сферах геологии и недропользования, медицины и фармацевтики, энергетики, цифровизации и др.











