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Аскар Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации

22 Декабря 2021 18:45
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Аскар Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина проведено заседание Национальной комиссии по модернизации с участием Председателя Мажилиса Парламента РК Нурлана Нигматулина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

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Подведены итоги работы за 2021 год по исполнению Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Первого Президента РК — Елбасы Н. Назарбаева».

О проводимой работе доложили министры национальной экономики Асет Иргалиев, сельского хозяйства — Ербол Карашукеев, индустрии и инфраструктурного развития — Бейбут Атамкулов, экологии, геологии и природных ресурсов — Сериккали Брекешев, исполняющий обязанности министра здравоохранения Жандос Буркитбаев, аким г. Нур-Султан Алтай Кульгинов и др.

К настоящему времени из 100 шагов Плана нации реализованы 76 шагов: по направлению «Формирование профессионального государственного аппарата» — 13 из 15 шагов, «Обеспечение верховенства закона» — все 19 шагов, «Индустриализация и экономический рост» — 31 из 50 шагов, «Идентичность и единство» — 3 из 6 шагов, «Формирование подотчетного государства» — все 10 шагов.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание полноценной и качественной реализации реформ Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в рамках Плана нации и Пяти институциональных реформ. В этом году проведена значительная работа и достигнуты хорошие результаты», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр поручил продолжить активную работу по реализации Плана нации. Особое внимание обращено на пункты по совершенствованию систем здравоохранения и образования, повышению объемов привлечения инвестиций, в первую очередь, в новые крупные проекты в приоритетных секторах экономики.

На заседании утвержден План работы Национальной комиссии на 2022 год, предусматривающий реализацию в следующем году шагов Плана нации в сферах геологии и недропользования, медицины и фармацевтики, энергетики, цифровизации и др.





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#Правительство РК   #Нур-Султан   #Мажилис   #Акимат   #Экономика   #Аскар Мамин   #Алтай Кульгинов   #Нурлан Нигматулин  
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