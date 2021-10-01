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    15:30, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    Аскар Мамин провел встречу с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречу с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

    Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической, промышленной кооперации, транзитно-транспортной, строительной сферах, а также реализации достигнутых в рамках XVII Форума межрегионального сотрудничества РК и РФ договоренностей на высшем уровне.

    Особое внимание в ходе переговоров уделено вопросам опережающего развития транспортной инфраструктуры, укрепления транзитного потенциала двух стран и региональной транспортной взаимосвязанности, в т.ч. в рамках коридоров «Западная Европа – Западный Китай», «Север – Юг» и других маршрутов на пространстве ЕАЭС.

    Премьер-Министр РК подчеркнул необходимость повышения эффективности транспортного потенциала путем синхронизации работ по развитию инфраструктуры, а также реконструкции пунктов пропуска через казахстанско-российскую границу.

    Россия - ключевой торгово-экономический партнер Казахстана. В текущем году постепенно восстанавливается динамика торгово-экономического сотрудничества между странами. За январь-июль т.г. двусторонний товарооборот составил $12,7 млрд, что на 26,7% выше показателя аналогичного периода 2020 г. При сохранении текущей динамики, объем торговли между двумя странами в текущем году может превысить $20 млрд.


    Теги:
    Правительство РК Сотрудничество Транспорт Астана Экономика Россия Интеграция и партнерство
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