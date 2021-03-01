Аскар Мамин провел встречу с главой «Роскосмоса»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял генерального директора государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского сотрудничества в космической сфере, в том числе дальнейшее развитие космодрома «Байконур» и формирование космической системы дистанционного зондирования Земли среднего разрешения. Особое внимание уделено проекту по созданию совместного космического ракетного комплекса «Байтерек» («Назарбаевский старт»).

Во встрече приняли участие заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.