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    15:43, 01 Март 2021 | GMT +6

    Аскар Мамин провел встречу с главой «Роскосмоса»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял генерального директора государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского сотрудничества в космической сфере, в том числе дальнейшее развитие космодрома «Байконур» и формирование космической системы дистанционного зондирования Земли среднего разрешения. Особое внимание уделено проекту по созданию совместного космического ракетного комплекса «Байтерек» («Назарбаевский старт»).

    Во встрече приняли участие заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.


    Теги:
    Правительство Байконур Освоение космоса Главная Россия Премьер-министр РК Интеграция и партнерство
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