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Аскар Мамин провел в Москве переговоры с Михаилом Мишустиным

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Октября 2020, 23:11
Аскар Мамин провел в Москве переговоры с Михаилом Мишустиным

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в город Москву Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел переговоры с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, энергетической сферах, а также промышленной кооперации. Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза.

Особое внимание уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран.

В ходе визита в г. Москву также запланированы встречи Премьер-Министра РК А. Мамина с руководством центральных государственных органов, государственных корпораций и финансово-банковских структур России.

Внешняя политика Казахстана   Премьер-министр РК   Россия   ЕАЭС  
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