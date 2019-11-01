Аскар Мамин провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городе Ташкенте Премьер-Министр РК Аскар Мамин встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный информационный ресурс Премьер-Министра РК.

«Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев вместе с Вами заложил основу для вывода двусторонних отношений между Казахстаном и Узбекистаном на новый уровень стратегического сотрудничества. Глава государства Касым-Жомарт Токаев сохраняет преемственность внешней политики и уделяет особое внимание укреплению двустороннего сотрудничества», — сказал А. Мамин.





Глава Правительства подчеркнул, что казахстанско-узбекские отношения сегодня выведены на качественно высокую ступень сотрудничества, о чем свидетельствует динамика взаимодействия практически на всех уровнях.

В ходе переговоров обсужден широкий спектр вопросов дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транзитно-транспортной, строительной, текстильной, автомобилестроительной, культурно-гуманитарной, туристической и других сферах.

По итогам 9 месяцев 2019 года взаимная торговля между РК и РУ выросла на 25% до 2,6 млрд долларов. В ближайшие годы планируется довести товарооборот до 5 млрд. долларов.

Завтра Премьер-Министр РК Аскар Мамин примет участие в заседании Совета глав правительств (СГП) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ранее сообщалось, что в Ташкенте состоится встреча Премьер-Министра Казахстана Аскара Мамина и Президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва. 2 ноября Премьер-Министр Казахстана примет участие в заседании Совета глав правительств государств-участников Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте.