Аскар Мамин провел переговоры с Премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках визита в Ташкент для участия в 18-ом заседании Совета глав правительств (СГП) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) провел двустороннюю встречу с Премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

«Подписанное нашими главами государств Совместное заявление РК-КНР в ходе состоявшегося первого государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в КНР в сентябре т.г. утвердило всестороннее стратегическое партнерство между двумя странами», - сказал А. Мамин

Китай является крупнейшим торговым партнером Казахстана. За 8 месяцев 2019 года объем двусторонней торговли вырос на 26% и составил $9,2 млрд.

Стороны обсудили вопросы торгово-экономического, индустриального, инвестиционного, энергетического, транспортно-логистического сотрудничества, взаимодействия в сферах переработки и производства продукции сельского хозяйства, электронной торговли, развития МФЦА, а также использования и охраны трансграничных рек.



