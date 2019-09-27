Аскар Мамин провел личный прием граждан в общественной приемной «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках установки по повышению эффективности инструментов обратной связи с населением, данной Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым на Политсовете партии «Nur Otan», а также задачи по формированию «слышащего государства», поставленной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана, провел личный прием граждан в Республиканской общественной приемной партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Жители различных регионов страны обратились в «Nur Otan» с проблемами, касающимися обеспечения электричества, водоснабжения, развития инфраструктуры и других вопросов.

Кумысшан Мифтахова от имени свыше 14 тыс. жителей поселка Талапкер Целиноградского района Акмолинской области подняла вопрос обеспечения электричеством указанного населенного пункта – в поселке работает только 10 трансформаторных подстанций, из-за чего возникают проблемы с энергообеспечением.

А. Мамин поручил Министерству энергетики и акимату Акмолинской области в кратчайшие сроки проработать вопрос передачи всех объектов электроснабжения на баланс АРЭК с последующим обеспечением бесперебойного электроснабжения, а также предусмотреть снижение разницы в тарифе.

Житель Карасайского района Алматинской области Базаркелды Анисов обратился в приемную с просьбой о строительстве моста на железнодорожном переходе Аксенгир - Шамалган.

«Мост и пешеходный переход будут построены и введены в эксплуатацию до конца 2020 года», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр дал конкретные поручения Министерству индустрии и инфраструктурного развития и акимату Алматинской области. Кроме того, местным властям поручено решить текущие вопросы, связанные с повседневным и безопасным пересечением железной дороги жителями и автотранспортными средствами.

От имени 330 тыс. жителей Енбекшиказахского района Алматинской области в приемную партии с просьбой решить проблему отсутствия централизованного водоснабжения в 11 поселках района обратился Асыл Байтулаков.

Глава Правительства сообщил, что к настоящему времени разработан проект строительства группового водовода стоимостью 4,5 млрд тенге, который позволит до конца следующего года решить имеющуюся проблему с водообеспечением района.

Предприниматель Утемис Жумагалиев из Атырау поставил вопрос о снижении стоимости авиабилетов по маршруту Атырау - Нур-Султан.

А. Мамин ответил, что в рамках исполнения поручения Первого Президента РК – Елбасы Н. Назарбаева для усиления конкуренции и снижения стоимости авиабилетов создана авиакомпания «FlyArystan», которая с мая 2020 года начнет выполнение авиарейсов в Атырау. При этом авиабилеты будут реализовываться по минимальным тарифам (5-10 тыс. тенге) при их заблаговременной покупке. Кроме того, для улучшения транспортного сообщения будут реконструированы автодороги Атырау - Актобе и Атырау - Астрахань.

В общественную приемную партии «Nur Otan» от имени более 3400 жителей 195-го квартала (Бадам) г. Шымкента обратилась школьный учитель Гулназ Абдирова. По ее словам, в районе постоянно происходят перебои с подачей электричества.

Премьер-Министр ответил, что для электроснабжения 828 домов 195-го квартала г. Шымкента выделено 244 млн тенге. Завершение работ предусмотрено в декабре этого года. Строительство водопроводных и газовых сетей запланировано в следующем году.

По каждому рассмотренному обращению Аскар Мамин дал конкретные поручения руководству акиматов, а также министерств и ведомств, заверив обратившихся граждан, что решение поднятых проблем будет взято на его личный контроль.

В дальнейшем в целях оперативного реагирования на обращения граждан Премьер-Министр РК поручил членам Правительства проводить регулярные встречи с населением в общественных приемных партии «Nur Otan».

Ранее сообщалось, 21 августа в Нур-Султане под председательством Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева прошло расширенное заседание Политического совета партии «Nur Otan». В ходе выступления Первый Президент Казахстана предложил Программу системной партийной перезагрузки «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем – 7 импульсов партии «Nur Otan».

Напомним, 2 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием к народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», где поставил задачу «воплотить в жизнь концепцию «слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан.



