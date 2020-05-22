+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 24 °С
USD 413.03 EUR 452.64
RUB 5.83 CNY 58.17
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Аскар Мамин проинспектировал восстановительные работы в Мактааральском районе

22 Мая 2020 17:05
Поделиться:
Аскар Мамин проинспектировал восстановительные работы в Мактааральском районе

МЫРЗАКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Туркестанскую область проинспектировал ход восстановительных работ в Мактааральском районе, а также строительство инфраструктуры Туркестана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

В Мактааральском районе глава Правительства провел встречи с населением и ознакомился с ходом работ по восстановлению разрушенных жилых домов в селах Нурлыжол и Оргебас, а также строительством нового микрорайона в поселке Мырзакент для 500 семей населенных пунктов Женис, Жанатурмыс и Достык, пострадавших в результате наводнения.


В Туркестане А. Мамин ознакомился с ходом работ по обеспечению населения питьевой водой и модернизации ирригационных сетей в сельском хозяйстве, внедрением технологий дождевального орошения.


Глава Правительства осмотрел посевные площади, материально-техническую базу и продукцию ведущих сельхозпроизводителей Туркестана, провел встречу с местными фермерами и обсудил с ними планы по дальнейшему развитию агропромышленного бизнеса в регионе.


Премьер-Министр проинспектировал ход работ по строительству объектов транспортной, административной, социально-культурной и туристической инфраструктуры Туркестана.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, Туркестанская область,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив