Аскар Мамин проинспектировал восстановительные работы в Мактааральском районе

МЫРЗАКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Туркестанскую область проинспектировал ход восстановительных работ в Мактааральском районе, а также строительство инфраструктуры Туркестана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

В Мактааральском районе глава Правительства провел встречи с населением и ознакомился с ходом работ по восстановлению разрушенных жилых домов в селах Нурлыжол и Оргебас, а также строительством нового микрорайона в поселке Мырзакент для 500 семей населенных пунктов Женис, Жанатурмыс и Достык, пострадавших в результате наводнения.

В Туркестане А. Мамин ознакомился с ходом работ по обеспечению населения питьевой водой и модернизации ирригационных сетей в сельском хозяйстве, внедрением технологий дождевального орошения.

Глава Правительства осмотрел посевные площади, материально-техническую базу и продукцию ведущих сельхозпроизводителей Туркестана, провел встречу с местными фермерами и обсудил с ними планы по дальнейшему развитию агропромышленного бизнеса в регионе.

Премьер-Министр проинспектировал ход работ по строительству объектов транспортной, административной, социально-культурной и туристической инфраструктуры Туркестана.