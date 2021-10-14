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Аскар Мамин проинспектировал реализацию крупных проектов транспортной инфраструктуры

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
14 Октября 2021, 18:18
Аскар Мамин проинспектировал реализацию крупных проектов транспортной инфраструктуры

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую, Алматинскую и Карагандинскую области проинспектировал ход реализации проектов транспортной инфраструктуры — автодорог «Усть-Каменогорск – Талдыкорган», «Калбатау – Майкапшагай», «Ушарал – Достык», «Караганда – Балхаш – Капшагай», «Мерке – Бурылбайтал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

По проекту строительства автодороги «Усть-Каменогорск – Талдыкорган» протяженностью 768 км (по территории Восточно-Казахстанской области – 454 км, Алматинской области – 314 км) Главе Правительства доложили о завершении основных работ и открытии до конца года автомобильного движения. По проекту реконструкции трассы «Калбатау–Майкапшагай» протяженностью 415 км открыто движение на 127 км, полное завершение работ запланировано на 2022 год.

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По автодороге «Ушарал – Достык» сдано в эксплуатацию 145 из 180 км. Полное завершение работ запланировано на первое полугодие 2022 года. В Карагандинской области Премьер-Министр проинспектировал ход реконструкции автомобильных дорог «Караганда – Балхаш – Бурылбайтал – Курты – Капшагай» общей протяженностью 946 км. В текущем году будет обеспечено движение по 765 км, по четырехполосной дороге. По автодороге «Мерке – Бурылбайтал» (262 км) будет полностью открыто движение.

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В г. Усть-Каменогорске главе Правительства доложили о завершении реконструкции взлетно-посадочной полосы международного аэропорта — длина ВПП увеличена до 2800 м, ширина – до 60 м. Проведена полная замена асфальтобетонного покрытия, установлена новая система светосигнального оборудования. Запланировано завершение строительства грузового терминала на 30 тонн и склада временного хранения грузов на 100 тонн. Премьер-Министру также было доложено о ходе реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Ушарал с завершением 1 мая 2022 года.

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В 2021 году в Казахстане строительством и реконструкцией охвачено 8,4 тыс. км автодорог, в т.ч. 5 тыс. км республиканского значения, 3,4 тыс. км – местной сети. На дорожно-строительных работах задействовано порядка 200 тыс. человек. В т.г. будут завершены работы на 5,1 тыс. км дорог страны. Остальной объем работ является переходящим и будет выполнен в 2022 г. В рабочей поездке приняли участие акимы Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, Алматинской области — Амандык Баталов, Карагандинской области — Женис Касымбек, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев, председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Аскар Муратулы и др.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Инфраструктурные проекты   Алматинская область   Жамбылская область   Карагандинская область   Строительство   Регионы   Дороги   Аскар Мамин  
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