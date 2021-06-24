Аскар Мамин проинспектировал реализацию инвестпроектов в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область Премьер-Министр РК Аскар Мамин, а также председатель правления крупнейшего мирового производителя автобусов — компании «Yutong Group» — Тан Юйсян в режиме телемоста приняли участие в открытии линии мелкоузлового производства (CKD) автобусов и специальной техники марки «Yutong» на заводе в Сарани. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Проект реализует ТОО «QazТehna» в рамках программы по модернизации автобусного парка страны. До настоящего времени на заводе осуществлялось производство автобусов крупноузловым методом DKD. Запуск мелкоузловой производственной линии CKD позволит расширить число новых рабочих мест на заводе до 1 тыс. человек. Мощность составит 1200 автобусов и 500 ед. спецтехники в год. Уровень локализации производства превысит 50%.

Глава Правительства ознакомился с развитием индустриальной зоны «Сарань», в т.ч. с ходом реализации проекта по производству шин. Проект реализует ТОО «KamaTyresKZ» с участием ПАО «Татнефть». Мощность завода на первом этапе составит 3,5 млн многопрофильных шин ежегодно с доведением в последующем до 9 млн шин в год.

Завод позволит повысить уровень локализации автомобильного производства РК и обеспечить импортозамещение шин. При этом 40% продукции планируется экспортировать. Реализация проекта запланирована на IV квартал 2022 года. Стоимость проекта — 125 млрд тг.

На заводе будет создано свыше 1100 новых высококвалифицированных рабочих мест. В настоящее время будущие сотрудники предприятия в основном из числа жителей Сарани проходят стажировку на шинных предприятиях ПАО «Татнефть», с ними А. Мамин побеседовал в режиме телемоста.

Премьер-Министру доложили о ходе работ по восстановлению жилого микрорайона РТИ г. Сарань – к концу 2022 года здесь планируется ввести в эксплуатацию 510 арендных и служебных квартир для работников предприятий и людей, состоящих в очереди на получение жилья.

В Караганде глава Правительства посетил ТОО «Сантехпром» по производству продукции санитарно-технического назначения и приборов отопления. Предприятие ежегодно производит 810 тыс. единиц сантехнической продукции — ванн, моек, поддонов и радиаторов. В рамках импортозамещения планируется модернизация линии по производству стальных панельных радиаторов.

А. Мамин ознакомился с деятельностью обогатительной фабрики ТОО «Qaz Carbon» мощностью 2 млн тонн угольного концентрата в год. Предприятие соответствует всем необходимым экологическим нормам.

В с. Уштобе Бухар-Жырауского района Карагандинской области Глава Правительства посетил ТОО «Караганда-Осетр». Проектная мощность предприятия – до 5 тонн икры и 100 тонн мяса товарной осетровой рыбы в год. До 2023 года планируется увеличить объем выпускаемой продукции до 20 тонн икры и 300-350 тонн мяса осетровых рыб в год.

Главе Правительства презентовали инвестиционный проект строительства комбикормового завода по производству и переработке гранулированного обогащенного зеленого корма для рыб и сельскохозяйственных животных. Мощность предприятия составит 365 тыс. тонн продукции в год. Стоимость проекта – 27 млрд тг. Сроки реализации – 2021-2022 годы. Будут созданы до 1 тыс. новых рабочих мест.

В поселках Аксу-Аюлы и Гульшат Премьер-Министр ознакомился с ходом реконструкции автомобильных дорог «Караганда-Балхаш» общей протяженностью 363 км и «Балхаш-Бурылбайтал-Курты-Капшагай» протяженностью 583 км. Глава Правительства поручил обеспечить в текущем году открытие движения на всем протяжении проектов.

В рабочей поездке приняли участие аким Карагандинской области Женис Касымбек, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, экологии, геологии и природных ресурсов — Магзум Мирзагалиев и др.Аскар Мамин проинспектировал реализацию инвестпроектов в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область Премьер-Министр РК Аскар Мамин, а также председатель правления крупнейшего мирового производителя автобусов — компании «Yutong Group» — Тан Юйсян в режиме телемоста приняли участие в открытии линии мелкоузлового производства (CKD) автобусов и специальной техники марки «Yutong» на заводе в Сарани. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Проект реализует ТОО «QazТehna» в рамках программы по модернизации автобусного парка страны. До настоящего времени на заводе осуществлялось производство автобусов крупноузловым методом DKD. Запуск мелкоузловой производственной линии CKD позволит расширить число новых рабочих мест на заводе до 1 тыс. человек. Мощность составит 1200 автобусов и 500 ед. спецтехники в год. Уровень локализации производства превысит 50%.

Глава Правительства ознакомился с развитием индустриальной зоны «Сарань», в т.ч. с ходом реализации проекта по производству шин. Проект реализует ТОО «KamaTyresKZ» с участием ПАО «Татнефть». Мощность завода на первом этапе составит 3,5 млн многопрофильных шин ежегодно с доведением в последующем до 9 млн шин в год.

Завод позволит повысить уровень локализации автомобильного производства РК и обеспечить импортозамещение шин. При этом 40% продукции планируется экспортировать. Реализация проекта запланирована на IV квартал 2022 года. Стоимость проекта — 125 млрд тг.

На заводе будет создано свыше 1100 новых высококвалифицированных рабочих мест. В настоящее время будущие сотрудники предприятия в основном из числа жителей Сарани проходят стажировку на шинных предприятиях ПАО «Татнефть», с ними А. Мамин побеседовал в режиме телемоста.

Премьер-Министру доложили о ходе работ по восстановлению жилого микрорайона РТИ г. Сарань – к концу 2022 года здесь планируется ввести в эксплуатацию 510 арендных и служебных квартир для работников предприятий и людей, состоящих в очереди на получение жилья.

В Караганде глава Правительства посетил ТОО «Сантехпром» по производству продукции санитарно-технического назначения и приборов отопления. Предприятие ежегодно производит 810 тыс. единиц сантехнической продукции — ванн, моек, поддонов и радиаторов. В рамках импортозамещения планируется модернизация линии по производству стальных панельных радиаторов.

А. Мамин ознакомился с деятельностью обогатительной фабрики ТОО «Qaz Carbon» мощностью 2 млн тонн угольного концентрата в год. Предприятие соответствует всем необходимым экологическим нормам.

В с. Уштобе Бухар-Жырауского района Карагандинской области Глава Правительства посетил ТОО «Караганда-Осетр». Проектная мощность предприятия – до 5 тонн икры и 100 тонн мяса товарной осетровой рыбы в год. До 2023 года планируется увеличить объем выпускаемой продукции до 20 тонн икры и 300-350 тонн мяса осетровых рыб в год.

Главе Правительства презентовали инвестиционный проект строительства комбикормового завода по производству и переработке гранулированного обогащенного зеленого корма для рыб и сельскохозяйственных животных. Мощность предприятия составит 365 тыс. тонн продукции в год. Стоимость проекта – 27 млрд тг. Сроки реализации – 2021-2022 годы. Будут созданы до 1 тыс. новых рабочих мест.

В поселках Аксу-Аюлы и Гульшат Премьер-Министр ознакомился с ходом реконструкции автомобильных дорог «Караганда-Балхаш» общей протяженностью 363 км и «Балхаш-Бурылбайтал-Курты-Капшагай» протяженностью 583 км. Глава Правительства поручил обеспечить в текущем году открытие движения на всем протяжении проектов.

В рабочей поездке приняли участие аким Карагандинской области Женис Касымбек, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, экологии, геологии и природных ресурсов — Магзум Мирзагалиев и др.

Аскар Мамин проинспектировал реализацию инвестпроектов в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область Премьер-Министр РК Аскар Мамин, а также председатель правления крупнейшего мирового производителя автобусов — компании «Yutong Group» — Тан Юйсян в режиме телемоста приняли участие в открытии линии мелкоузлового производства (CKD) автобусов и специальной техники марки «Yutong» на заводе в Сарани. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Проект реализует ТОО «QazТehna» в рамках программы по модернизации автобусного парка страны. До настоящего времени на заводе осуществлялось производство автобусов крупноузловым методом DKD. Запуск мелкоузловой производственной линии CKD позволит расширить число новых рабочих мест на заводе до 1 тыс. человек. Мощность составит 1200 автобусов и 500 ед. спецтехники в год. Уровень локализации производства превысит 50%.

Глава Правительства ознакомился с развитием индустриальной зоны «Сарань», в т.ч. с ходом реализации проекта по производству шин. Проект реализует ТОО «KamaTyresKZ» с участием ПАО «Татнефть». Мощность завода на первом этапе составит 3,5 млн многопрофильных шин ежегодно с доведением в последующем до 9 млн шин в год.

Завод позволит повысить уровень локализации автомобильного производства РК и обеспечить импортозамещение шин. При этом 40% продукции планируется экспортировать. Реализация проекта запланирована на IV квартал 2022 года. Стоимость проекта — 125 млрд тг.

На заводе будет создано свыше 1100 новых высококвалифицированных рабочих мест. В настоящее время будущие сотрудники предприятия в основном из числа жителей Сарани проходят стажировку на шинных предприятиях ПАО «Татнефть», с ними А. Мамин побеседовал в режиме телемоста.

Премьер-Министру доложили о ходе работ по восстановлению жилого микрорайона РТИ г. Сарань – к концу 2022 года здесь планируется ввести в эксплуатацию 510 арендных и служебных квартир для работников предприятий и людей, состоящих в очереди на получение жилья.

В Караганде глава Правительства посетил ТОО «Сантехпром» по производству продукции санитарно-технического назначения и приборов отопления. Предприятие ежегодно производит 810 тыс. единиц сантехнической продукции — ванн, моек, поддонов и радиаторов. В рамках импортозамещения планируется модернизация линии по производству стальных панельных радиаторов.

А. Мамин ознакомился с деятельностью обогатительной фабрики ТОО «Qaz Carbon» мощностью 2 млн тонн угольного концентрата в год. Предприятие соответствует всем необходимым экологическим нормам.

В с. Уштобе Бухар-Жырауского района Карагандинской области Глава Правительства посетил ТОО «Караганда-Осетр». Проектная мощность предприятия – до 5 тонн икры и 100 тонн мяса товарной осетровой рыбы в год. До 2023 года планируется увеличить объем выпускаемой продукции до 20 тонн икры и 300-350 тонн мяса осетровых рыб в год.

Главе Правительства презентовали инвестиционный проект строительства комбикормового завода по производству и переработке гранулированного обогащенного зеленого корма для рыб и сельскохозяйственных животных. Мощность предприятия составит 365 тыс. тонн продукции в год. Стоимость проекта – 27 млрд тг. Сроки реализации – 2021-2022 годы. Будут созданы до 1 тыс. новых рабочих мест.

В поселках Аксу-Аюлы и Гульшат Премьер-Министр ознакомился с ходом реконструкции автомобильных дорог «Караганда-Балхаш» общей протяженностью 363 км и «Балхаш-Бурылбайтал-Курты-Капшагай» протяженностью 583 км. Глава Правительства поручил обеспечить в текущем году открытие движения на всем протяжении проектов.

В рабочей поездке приняли участие аким Карагандинской области Женис Касымбек, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, экологии, геологии и природных ресурсов — Магзум Мирзагалиев и др.