Аскар Мамин проинспектировал ход реализации в регионах крупных инфраструктурных проектов

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ – АЛМАТИНСКАЯ - КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТИ – КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Восточно-Казахстанскую, Алматинскую и Карагандинскую области, где проверил ход реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в рамках визитов в регионы страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Внимание акцентировано на исполнении госпрограммы «Нұрлы жол», инициированной Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым в целях развития устойчивой транспортной инфраструктуры страны.

В Аягозском районе Восточно-Казахстанской области Премьер-Министр ознакомился с работой предприятия «KAZ Minerals Aktogay», которое в рамках Госпрограммы индустриально-инновационного развития разрабатывает Актогайский рудник – одно из самых больших неосвоенных медных месторождений в мире. Минеральные ресурсы месторождения составляют 1,7 млрд тонн. Общее количество меди в руде – 5,8 млн тонн. Мощность Актогайского ГОК составляет 25 млн тонн переработанной руды в год, с 2021 года планируется удвоить данный показатель.





В Восточно-Казахстанской области Аскар Мамин осмотрел ход реализации проекта по строительству автодороги Усть-Каменогорск – Талдыкорган. В текущем году планируется обеспечить открытие движения на 198 км. В целом, по дороге протяженностью 763 км будет обеспечен проезд в 2020 году. Параллельно ведется реконструкция трассы Калбатау – Майкапшагай, где к концу года будут сданы 45 км автодорог.





В городе Усть-Каменогорске А. Мамин ознакомился с деятельностью Центра онкологии и хирургии, Центра роботизированной хирургии, ангиохирургии и трансплантологии при Восточно-Казахстанском областном специализированном медицинском центре, Межведомственного ситуационного и инвестиционного центра акима ВКО. Премьер-Министр осмотрел шоурум для проведения презентаций инвестиционного потенциала региона, развития цифровизации в сфере промышленности, а также реализации startup-проектов школьников и студентов. Здесь же расположен инновационный центр «Jastar Time», где проводят обучение школьников 5-11 классов по ИТ-направлениям: 2D/3D графика, программирование, создание видео и др.





В Алматинской области главе Правительства было доложено о реконструкции восточного участка автодороги Усть-Каменогорск – Талдыкорган протяженностью 314 км, проекте строительства автодороги Ушарал – Достык протяженностью 184 км.





В Карагандинской области были проинспектированы работы на участке автодороги Караганда – Балхаш. По данному проекту в этом году будет открыто движение на 40 км, по итогам 2020 года планируется открыть движение на всем протяжении дороги. По проектам Караганда – Темиртау и «Обход Караганды» работы будут завершены до конца года с вводом в эксплуатацию 61 км дорог.

Премьер-Министр поручил усилить темпы дорожно-строительных работ по дорогам Восточно-Казахстанской, Алматинской и Карагандинской областей. При этом глава Правительства подчеркнул важность обеспечения качества создаваемой транспортной инфраструктуры.

«В следующем году мы должны обеспечить проезд на всем протяжении дорог Талдыкорган - Усть-Каменогорск и Караганда – Алматы», — сказал А. Мамин.

Реализация проинспектированных инфраструктурных проектов создает дополнительные возможности для развития экономики Казахстана.