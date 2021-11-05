Аскар Мамин призвал страны ЦА и ЕС усилить работу по формированию пространства для роста экономик
БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин призвал страны ЦА и ЕС усилить работу по формированию пространства для роста и развития экономик, передает корреспондент МИА «Казинформ»
«Мы должны совместно усилить работу по формированию пространства для роста и развития наших экономик», - сказал Аскар Мамин, выступая на первом Международном экономическом форуме «Европейский союз - Центральная Азия» в Бишкеке.
Глава Кабмина РК указал, на что нужно обратить особое внимание.
«С учетом текущей ситуации и перспектив в международной среде, переформирования нашего сотрудничества в формате «ЕС - Центральная Азия» необходимо сосредоточить внимание на следующих наиболее критичных аспектах развития. Во-первых, крайне важно, чтобы мы ускорили коллективную работу по интеграции производственных активов нашей экономики и построению новых производственных бытовых цепочек, соответствующих потребностям и потенциалам наших стран», - подчеркнул Аскар Мамин.
Ранее сообщалось, что в столице Кыргызстана стартовал первый Международный экономический форум «Европейский союз - Центральная Азия» («ЕС-ЦА»).
Планируется, что эта встреча на высоком уровне станет первой в серии мероприятий, которые пройдут в странах Центральной Азии в ближайшие годы в рамках Стратегии ЕС по Центральной Азии, принятой в 2019 году. Укрепление экономических связей между Европейским союзом и Центральной Азией является одним из приоритетов стратегии. По словам организаторов, форум предоставит участникам возможность обсудить приоритетные потребности Центральной Азии в области устойчивого экономического развития ради пользы и выгоды всех сторон. Тремя основными темами мероприятия станут «зеленое» восстановление, цифровизация и улучшение деловой среды.
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