Аскар Мамин принял участие в заседании Евразийского межправсовета в Кыргызстане

ЧОЛПАН-АТА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В заседании ЕМПС участвовали Премьер-Министры Российской Федерации Д.Медведев, Беларуси — С.Румас, Армении — Н.Пашинян, Кыргызстана — М.Абылгазиев и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Т.Саркисян.

Перед началом мероприятия состоялась встреча глав делегаций стран с Президентом Кыргызстана С.Жээнбековым.

Участники заседания ЕМПС рассмотрели 15 вопросов повестки дня по дальнейшему развитию интеграционных процессов, наращиванию торгово-экономического сотрудничества, устранению барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС. Стороны отметили 25-летие идеи Евразийской интеграции, выдвинутой Первым президентом РК – Елбасы Н.А.Назарбаевым, и 5-летие подписания Договора о создании Евразийского Экономического Союза.

Главы Правительств обменялись мнениями по вопросам регулирования алкогольного, финансового рынка, распределения ввозных таможенных пошлин в рамках ЕАЭС.

Обсуждены концептуальные вопросы трансграничного информационного взаимодействия, развития промышленной кооперации, агропромышленного комплекса стран Союза, а также сотрудничества таможенных служб государств — членов Таможенного Союза.

«В настоящее время продолжается работа по реализации положений Договора о ЕАЭС по актуальным вопросам сотрудничества, по разработке проекта стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года», — сказал А.Мамин.

По словам Премьер-Министра РК, с учетом складывающихся условий в мировой экономике для оказания положительного эффекта на рост экономик стран ЕАЭС, необходимо уделить особое внимание развитию промышленной кооперации. Это направление должно стать одной из главных экономических задач в общей повестке ЕАЭС.

Одним из эффективных инструментов для развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и роста экономик, может стать совместная программа развития «экономики простых вещей».

«Этот сектор может дать прирост валового продукта до 1,5% от ВВП», — сказал А.Мамин и предложил разработать цифровую карту распределения отраслевых предприятий по странам Союза.

Была также отмечена необходимость развития электронных торговых платформ. Использование данного перспективного мирового тренда будет способствовать росту как взаимной торговли, так и стимулировать экспорт товаров на рынки третьих стран.

Премьер-Министр РК отметил высокий потенциал ЕАЭС по интеграции в международную транспортную сеть. Наряду с мерами по упрощению таможенных процедур при транзите через территорию стран Союза, эффективным инструментом должна стать разрабатываемая в настоящее время Единая транзитная система ЕАЭС.

По словам главы Правительства РК, необходимо развивать сотрудничество в сфере финансовых рынков, защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг и инвесторов, торгового и инвестиционного сотрудничества.

В этой связи было предложено использовать возможности Международного финансового центра «Астана». В рамках МФЦА создан Хаб финансовых технологий, который обеспечивает построение высококачественной инфраструктуры для объединения всех региональных участников рынка финансовых технологий. Хаб позволяет внедрять и стимулировать новые продукты на рынок финансовых технологий.

Для активизации сотрудничества в этой сфере был подписан План совместных мероприятий между Евразийской экономической комиссией и МФЦА на 2019-2021 годы в рамках Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и МФЦА.

По итогам заседания подписано 12 документов.