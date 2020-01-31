Аскар Мамин предложил до конца 2021 года полностью перейти на электронные госзакупки в странах ЕАЭС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании Евразийского межправительственного совета предложил ввести ряд нововведений в рамках ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Премьер предложил партнерам по ЕАЭС решить вопросы с реестром согласованных препятствий, которые содержат 68 пунктов.

«Реестр начинали с 60, вместо того, чтобы снизить данный показатель, к сожалению, с каждым годом мы его увеличиваем, создавая все новые и новые барьеры. Ранее казахстанской стороной было инициирование поправки в порядок устранения барьеров, позволяющей регламентировать процесс рассмотрения обращения до трех месяцев. Вместе с тем до настоящего времени продвижения в данном вопросе нет… Предлагаю поручить комиссии ускорить согласование данных поправок», - сказал он.

Глава Правительства также предложил до конца 2021 года полностью перевести в электронный формат госзакупки, проводимые в странах ЕАЭС.

«В настоящее время общее знание электронных цифровых подписей является одной из целей развития рынка госзакупок. Для полноформатного функционирования рынка госзаупок необходимо обеспечить 100% переход на электронный формат», - заявил он.

Он также затронул вопросы использования нелицензионной продукции.

«На сегодняшний день во всем пространстве ЕАЭС остро стоит вопрос нелицензионной продукции. По оценкам Ассоциации производителей программного обеспечения показатель составляет 75%. Рынок нелегальных программ в Казахстане оценивается порядка 90 млн долларов, это с учетом ущерба нашей экономики», - добавил он.

В этой связи Аскар Мамин предложил комиссии выработать совместную тактику по борьбе с пиратством.

Отметим, в Алматы проходит заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).



