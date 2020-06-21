Аскар Мамин пожелал казахстанским медработникам крепкого здоровья
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Правительства Аскар Мамин поздравил казахстанских медицинских работников с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
«Уважаемые медицинские работники Казахстана, поздравляю вас с профессиональным праздником! Трудно переоценить значение профессии медика для общества и развития государства. Вы помогаете сохранять и укреплять здоровье людей. Спасая жизнь человека и улучшая ее качество, оберегаете благополучие всего казахстанского народа. В это непростое время вы находитесь на передовом рубеже борьбы с пандемией коронавируса и своим ежедневным самоотверженным трудом показываете пример высокого чувства ответственности и долга, подтверждая гуманность и благородство профессии медицинского работника. Примите самые искренние слова признательности за ваш труд. Желаю всем медицинским работникам крепкого здоровья, успехов и благополучия!» - обратился к медработникам Аскар Мамин.
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