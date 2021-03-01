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    08:32, 01 Март 2021 | GMT +6

    Аскар Мамин поздравил народ Казахстана с Днем благодарности

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил соотечественников с 1 марта – Днем благодарности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    «Дорогие соотечественники, поздравляю с 1 марта – Днем благодарности! Учрежденный Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым этот праздник – символ взаимодоверия, взаимовыручки и милосердия, а также общей исторической памяти многонационального казахстанского народа. Сплоченность во все времена помогала нам преодолевать любые испытания и идти к поставленной цели. Уверен, что непреходящие ценности казахстанцев – взаимоподдержка, толерантность и взаимопонимание, будут и впредь надежной опорой развития нашего общего дома – Республики Казахстан.

    Примите слова искренней благодарности за мир и согласие в Казахстане, а также ваш добросовестный труд во благо процветания нашей Родины! Желаю всем казахстанцам, каждой семье крепкого здоровья и благополучия!», - говорится в тексте поздравления Премьер-Министра РК Аскара Мамина.

    Напомним, 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности. Праздник, приуроченный ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана, учрежден по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Елбасы в своем выступлении на 22-ой сессии АНК в апреле 2015 года предложил отмечать День благодарности.
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