Аскар Мамин поздравил народ Казахстана с Днем благодарности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил соотечественников с 1 марта – Днем благодарности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

«Дорогие соотечественники, поздравляю с 1 марта – Днем благодарности! Учрежденный Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым этот праздник – символ взаимодоверия, взаимовыручки и милосердия, а также общей исторической памяти многонационального казахстанского народа. Сплоченность во все времена помогала нам преодолевать любые испытания и идти к поставленной цели. Уверен, что непреходящие ценности казахстанцев – взаимоподдержка, толерантность и взаимопонимание, будут и впредь надежной опорой развития нашего общего дома – Республики Казахстан.

Примите слова искренней благодарности за мир и согласие в Казахстане, а также ваш добросовестный труд во благо процветания нашей Родины! Желаю всем казахстанцам, каждой семье крепкого здоровья и благополучия!», - говорится в тексте поздравления Премьер-Министра РК Аскара Мамина.