Аскар Мамин поздравил казахстанских женщин с 8 Марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанских женщин с Международным женским днем 8 Марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

«Дорогие женщины, поздравляю вас с замечательным весенним праздником – Международным женским днем! Ваша любовь, доброта и нежность делает мужчин сильными и счастливыми. Вы играете ключевую роль в воспитании наших детей, хранении семейного очага и формировании нравственных ценностей будущих поколений. Своим созидательным трудом в различных сферах общественной жизни вы вносите неоценимый вклад в развитие Казахстана. Примите слова искренней признательности за все, что вы делаете, за свет, которым вы озаряете нашу жизнь! Мы вас ценим и любим!

Будьте здоровы и счастливы!

С наилучшими пожеланиями, Аскар Мамин».