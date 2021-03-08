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    08:35, 08 Март 2021 | GMT +6

    Аскар Мамин поздравил казахстанских женщин с 8 Марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанских женщин с Международным женским днем 8 Марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    «Дорогие женщины, поздравляю вас с замечательным весенним праздником – Международным женским днем! Ваша любовь, доброта и нежность делает мужчин сильными и счастливыми. Вы играете ключевую роль в воспитании наших детей, хранении семейного очага и формировании нравственных ценностей будущих поколений. Своим созидательным трудом в различных сферах общественной жизни вы вносите неоценимый вклад в развитие Казахстана. Примите слова искренней признательности за все, что вы делаете, за свет, которым вы озаряете нашу жизнь! Мы вас ценим и любим!

    Будьте здоровы и счастливы!

    С наилучшими пожеланиями, Аскар Мамин».


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