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Аскар Мамин поздравил казахстанских строителей с профессиональным праздником

8 Августа 2021 11:10
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Аскар Мамин поздравил казахстанских строителей с профессиональным праздником

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанских строителей с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра.

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«Уважаемые работники строительной отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя. Ваша профессия является одной из самых почетных, созидательных и востребованных в жизни общества. Вы строите промышленные и социальные объекты, жилье, развиваете инженерную и транспортную инфраструктуру нашей страны. Ваш благородный труд нацелен на повышение качества жизни и обеспечение достойного будущего всех казахстанцев. Сегодня строительный сектор является одним из основных драйверов экономики, от вашего профессионализма и преданности делу зависит реализация масштабных задач социально-экономического развития Казахстана. Примите самые искренние слова признательности за ваш труд. Желаю всем работникам строительной отрасли крепкого здоровья, успехов и благополучия!», - говорится в поздравлении.


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#Премьер-министр РК   #Строительство   #Аскар Мамин  
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