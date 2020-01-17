Аскар Мамин поручил завершить в 2020 году реализацию крупных автодорожных проектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина проведено совещание по развитию автодорожной отрасли в рамках Государственной программы «Нурлы жол» на 2020-2025 годы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра.

О подготовке к строительному сезону в автодорожной отрасли доложил министр индустрии и инфраструктурного развития Б. Атамкулов, ситуации по обеспечению битумом – министр энергетики Н. Ногаев, мерах по обеспечению охраны труда и техники безопасности, а также выдаче квот на привлечение иностранной рабочей силы – министр труда и социальной защиты населения Б. Нурымбетов, соблюдении природоохранных норм – министр экологии, геологии и природных ресурсов М. Мирзагалиев, подготовке местных рабочих кадров для реализуемых проектов – акимы Алматинской области А. Баталов, Восточно-Казахстанской – Д. Ахметов, Карагандинской – Ж. Касымбек, Жамбылской – А. Мырзахметов, ходе реализации автодорожных проектов – представители подрядных организаций и АО «НК «КазАвтоЖол».

В 2019 году строительством и реконструкцией охвачено 4,4 тысячи км автодорог республиканского значения. По итогам года открыто движение на 641 км. Выполнен капитальный и средний ремонт 1,1 тысячи км автодорог республиканской и 3,5 тысяч км местной сети. Доля автодорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии доведена до 88%, дорог местного значения – до 71%. Протяженность дорог I и II-й технической категории республиканского значения увеличена до 34% (8,2 тыс. км).

Бюджет автодорожной отрасли на 2020 год составляет 750 млрд тг, ремонтными работами будет охвачено 9,8 тысячи км автодорог республиканского и местного значения. Строительными работами будет охвачено 4 тысячи км автодорог.

По итогам года планируется открыть движение на участках автодорог общей протяженностью 2,6 тысячи км, в том числе Талдыкорган-Усть-Каменогорск (763 км), Караганда-Балхаш-Капшагай (645 км), Калбатау-Майкапшагай (415 км), Мерке-Бурылбайтал (266 км), Актобе-Атырау-Астрахань (279 км) и др.

Всего на дорожно-строительных работах республиканской и местной сети будет задействовано порядка 100 тысяч человек, планируется привлечение инвестиций для строительства 18 многофункциональных комплексов придорожного сервиса категории «А», устройство и обслуживание 304 санитарно-гигиенических узлов.

«В этом году предстоит выполнить большой объем работ по строительству автомобильных дорог. Необходимо заблаговременно подготовиться к строительному сезону с тем, чтобы своевременно и качественно выполнить поставленные задачи и до конца года обеспечить движение по основным проектам модернизации автомобильных дорог», - сказал глава Правительства.