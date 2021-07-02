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Аскар Мамин поручил завершить строительство станций «Сарыарка» и «Достык» алматинского метро

Редактор:  
Ринат Дусумов
2 Июля 2021, 13:20
Аскар Мамин поручил завершить строительство станций «Сарыарка» и «Достык» алматинского метро

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Алматы Премьер-Министр РК Аскар Мамин проинспектировал развитие городского метрополитена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

В настоящее время в дополнение к действующим 9 станциям метро первой линии метрополитена ведется строительство станций «Сарыарка», «Достык» и «Калкаман», что увеличит общую протяженность линии с 10,3 км до 15,9 км, а пассажиропоток — с 46 тыс. до 93 тыс. человек в сутки.

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До конца текущего года на станциях «Сарыарка» и «Достык» планируется завершить строительно-монтажные работы и осуществить технический запуск. В I квартале 2022 г. запланированы завершение пуско-наладочных работ и ввод станций в эксплуатацию.

На станции «Калкаман» начаты строительно-монтажные работы.

Глава Правительства поручил обеспечить своевременное и качественное завершение всех запланированных работ по развитию II очереди первой линии Алматинского метрополитена.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Алматы   Строительство  
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