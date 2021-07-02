Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Строительство

Аскар Мамин поручил завершить строительство БАКАД к концу 2022 года

Редактор:  
Ринат Дусумов
2 Июля 2021, 08:37
Аскар Мамин поручил завершить строительство БАКАД к концу 2022 года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Алматы Премьер-Министр РК Аскар Мамин проинспектировал ход строительства Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

БАКАД — крупнейший в Казахстане и Центральной Азии инфраструктурный проект дорожного строительства в сфере государственно-частного партнерства. Стоимость строительно-монтажных работ составляет 150 млрд тг. Проект финансируют Европейский банк реконструкции и развития, Исламский банк развития, Евразийский банк развития.

Договор концессии подписан в 2018 г. сроком на 20 лет. Концессионером является ТОО «БАКАД Инвестиции и операции», учрежденное турецкими и южнокорейскими компаниями «Алсим Аларко», «Макйол Иншаат» , «СК Экоплант», «Корея Экспрессвэй».

photo

Большая кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Алматы протяженностью 66 км и шестиполосным движением будет соответствовать параметрам I технической категории. Наряду со строительством автодороги предусмотрено возведение новых мостов, транспортных развязок и эстакад.

Реализация проекта повысит качество транспортного обслуживания, обеспечит безопасность дорожного движения, снизит негативное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду. С вводом БАКАД в эксплуатацию весь транзитный поток — порядка 38 тыс. автомобилей в сутки — будет проходить в объезд г. Алматы. При этом ожидается рост объемов грузоперевозок между Китаем и Европой.

На строительной площадке задействовано порядка 1600 человек и 600 единиц техники. В пик строительства планируется привлечь около 3 тыс.человек.

photo


Глава Правительства поручил увеличить темпы строительно-монтажных работ и завершить их к концу 2022 года с обеспечением всех стандартов качества и опережением графика на 2 года.

«Строительство БАКАД является важным для развития не только Алматинской агломерации, но и транзитно-транспортного потенциала всей страны», — сказал А. Мамин.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Алматы   Строительство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана