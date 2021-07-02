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Аскар Мамин поручил завершить реконструкцию транспортной развязки «Алтын Орда»

2 Июля 2021, 13:52
Аскар Мамин поручил завершить реконструкцию транспортной развязки «Алтын Орда»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в г. Алматы Премьер-Министр РК Аскар Мамин ознакомился с ходом реконструкции участка 16-19 км автомобильной дороги «Алматы – Бишкек» — транспортной развязки около рынка «Алтын Орда», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Проект предусматривает расширение участка с 4 до 10 полос с переустройством инженерных коммуникаций, строительство основной магистральной эстакады, разворотной эстакады по типу «Подкова», моста через р. Аксай, а также надземных пешеходных переходов.

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Глава Правительства поручил увеличить темпы работ и завершить их в октябре т.г. с обеспечением всех стандартов качества.
«Транспортную развязку необходимо ввести в эксплуатацию в ноябре текущего года. Проект улучшит транспортное сообщение между городом Алматы и Алматинской областью», - сказал А. Мамин.

Правительство РК   Премьер-министр РК   Алматы   Строительство  
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