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Аскар Мамин поручил в кратчайшие сроки решить вопрос обеспечения фермеров поливной водой

Автор:  
Серик Сабеков
10 Июня 2021, 10:35
Аскар Мамин поручил в кратчайшие сроки решить вопрос обеспечения фермеров поливной водой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил обеспечить своевременную отгрузку необходимых объемов агрохимикатов, минеральных удобрений и удешевленного дизельного топлива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для качественного и своевременного проведения посевных работ были приняты все необходимые решения по финансовому и материально-техническому обеспечению. Теперь предстоит не менее важная работа по уходу за посевами, подготовке к уборочным работам. В этой связи поручаю министерствам сельского хозяйства, энергетики, индустрии совместно с акиматами областей обеспечить своевременную отгрузку необходимых объемов агрохимикатов и минеральных удобрений и удешевленного дизельного топлива», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Глава Кабмина подчеркнул, что необходимо особое внимание уделить вопросу водообеспечения.

«Министерству экологии совместно с акиматами областей в кратчайшие сроки провести необходимую работу по решению вопроса обеспечения фермеров поливной водой. Министерству сельского хозяйства и акиматам поручаю принять все необходимые меры по обеспечению хорошего урожая», - резюмировал Аскар Мамин.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Сельское хозяйство  
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