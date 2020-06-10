Аскар Мамин поручил ускорить внедрение платности на автодорогах
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина проведено заседание Совета по транспорту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.
Рассмотрены вопросы реализации проектов по производству пассажирских вагонов, развития железнодорожной инфраструктуры и, в целом, транзитно-транспортного потенциала РК.
В частности, планируется принятие мер по повышению конкурентоспособности казахстанских железнодорожных транзитных коридоров путем минимизации административных барьеров, оптимизации тарифной политики, модернизации инфраструктуры, повышения контейнерного сервиса, в том числе увеличения скорости контейнерных поездов.
«Необходимо активизировать работу по дальнейшему развитию транзитно-транспортного потенциала Казахстана и повышению его конкурентоспособности на глобальном рынке контейнерных перевозок», — сказал А. Мамин.
Глава Правительства поручил своевременно и качественно завершить запланированные на текущий год крупные инфраструктурные проекты в автодорожной сфере, ускорить внедрение платности на автомобильных дорогах.
Участники заседания также рассмотрели комплекс мер по развитию городских пассажирских перевозок, использование навигационных пломб на транспорте в ЕАЭС и другие вопросы.
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