Аскар Мамин поручил своевременно и качественно реализовать проекты развития Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Алматы провел совещание по вопросам социально-экономического развития города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

С докладами выступили аким Алматы Бакытжан Сагинтаев и его заместители. В обсуждении приняли участие Первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов, министры национальной экономики Асет Иргалиев, энергетики — Нурлан Ногаев, экологии, геологии и природных ресурсов — Магзум Мирзагалиев, торговли и интеграции — Бахыт Султанов, здравоохранения — Алексей Цой, первые вице-министры индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, финансов — Берик Шолпанкулов, вице-министр культуры и спорта Габидулла Абдрахимов.

Рассмотрены вопросы развития инженерной, транспортной и жилищной инфраструктуры, образования и здравоохранения, предпринимательства и привлечения инвестиций, охраны окружающей среды и газификации города Алматы.

Особое внимание уделено вопросам развития Алматинской агломерации и реализации Комплексного плана «Новый Алматы» на 2020-2024 годы.

«Город Алматы занимает ведущие позиции среди регионов по показателям социально-экономического развития, обеспечивая одну пятую часть ВВП страны. Мегаполис обладает значительным потенциалом дальнейшего развития. Необходимо обеспечить все условия для создания новых рабочих мест, повышения качества жизни и благосостояния жителей города, развития инфраструктуры и, в целом, экономики Алматинской агломерации», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства поручил своевременно и качественно реализовать все запланированные проекты, а также обеспечить привлечение инвестиций в дальнейшее развитие г. Алматы. По итогам 2020 года объемы промышленного производства в г. Алматы выросли, в сравнении с 2019 годом, на 4,6% до 1,052 трлн тенге, в том числе обрабатывающая промышленность — на 6,9% (машиностроение – на 35,8%, фармацевтика – на 43,5%, производство бумаги – на 95,6%, легкая промышленность – в 5 раз. Инвестиции в основной капитал выросли на 17,2% до 971,2 млрд тенге.

Объем строительных работ составил 402,7 млрд тенге (+10,6%), введено свыше 2,4 млн м2 жилья (+14%). На 2021-2024 годы в г. Алматы сформирован пул из 201 инвестиционных проектов на общую стоимость 4,5 трлн тенге с созданием 35,4 тысяч новых рабочих мест. В текущем году планируется реализовать 92 проекта на 187,9 млрд тенге с открытием свыше 7 тысяч рабочих мест.

В рамках рабочей поездки А. Мамин проинспектировал ход строительства жилищной инфраструктуры г. Алматы, а также посетил крупнейший в Казахстане и Центральной Азии коворкинг центр «SmArt.Point», где представлены свыше 60 компаний в сферах IT, финтех, онлайн-торговли, разработки программного обеспечения, кибербезопасности, блокчейн, IT-образования, медиа, автоматизированной логистики, искусственного интеллекта, робототехники и др.