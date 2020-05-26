Аскар Мамин поручил разработать новую концепцию комплексной программы развития АПК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин напомнил о важности качественного проведения весенне-полевых работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Качественное и своевременное проведение весенне-полевых работ является одним из основных элементов в обеспечении продовольственной безопасности страны. Государством принимаются все необходимые меры по финансовому и материально-техническому обеспечению весенне-полевых работ. По поручению Главы государства в текущем году объемы выделенных средств на проведение весенне-полевых работ увеличены более чем в два раза. Это позволит провести сельскохозяйственные работы в полном объеме и обеспечить валовый выпуск продукции в растениеводстве до 3,1 трлн тенге», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Премьер отдельно остановился на нескольких моментах.

«По прогнозам FAO – продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН, Казахстан наряду с США, Австралией, Бразилией и Аргентиной считаются странами с наибольшим потенциалом в АПК. Наша страна имеет возможности стать мировым продуктовым хабом. Это выполнимая задача. В качестве примера можно привести Туркестанскую область, где есть планы по увеличению сельхозпроизводства в 3 раза в течение 4 лет. В рамках господдержки особый акцент уделяется расширению орошаемых участков с использованием современных поливных технологий, а также увеличению количества урожаев. Это даст мультипликативный эффект на развитие следующих переделов производства готовой продукции», - отметил глава Правительства.

А. Мамин поручил Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами разработать и внести новую концепцию комплексной программы развития АПК с учетом специфики сельхозотрасли в разрезе каждого региона.

По его словам, в текущем году прогнозируются благоприятные погодные условия для получения хорошего урожая.

«Вместе с тем, на урожайность влияет соблюдение агротехнологий, использование качественных семян, внесение удобрений и средств защиты растений. Объемы внесения удобрений в регионах должны соответствовать установленным требованиям. Государством оказывается значительная поддержка в этом направлении, субсидируется до 50% затрат на приобретение удобрений и пестицидов. Несмотря на это, показатели применения удобрений и средств защиты растений в регионах недостаточны, особенно в Акмолинской, Костанайской, Карагандинской и Павлодарской областях», - заявил Премьер.

Исходя из этого, акимам регионов поручено обеспечить особый контроль за качественной реализацией посевной и увеличить объемы внесения удобрений и пестицидов согласно научно обоснованным нормам.

«Также поручаю Министерству нацэкономики совместно с Национальным банком и Министерством сельского хозяйства в рамках программы «Экономика простых вещей» проработать вопрос расширения целевого назначения использования средств, включив финансирование мероприятий по химической обработке посевов и уборочным работам. С учётом применения практики оффтейк-контрактов поручаю Министерству сельского хозяйства совместно с министерствами торговли и интеграции, иностранных дел активизировать работу по привлечению иностранных партнеров, заинтересованных в закупе отечественной агропродукции», - заключил А. Мамин.