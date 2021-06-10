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Аскар Мамин поручил принять дополнительные меры в борьбе с КВИ в столице

Автор:  
Серик Сабеков
10 Июня 2021, 09:36
Аскар Мамин поручил принять дополнительные меры в борьбе с КВИ в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил столичному акимату принять дополнительные меры в борьбе с КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В «красной зоне» находится только столица, и акимату следует принять дополнительные меры.», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Глава Кабмина также поручил акиматам и Министерству здравоохранения в летний период максимально увеличить темп вакцинации, особенно в Мангистауской, Акмолинской, Костанайской областях и Нур-Султане.

«Акимы всех уровней должны взять на личный контроль вопросы вакцинации», - подчеркнул Аскар Мамин.


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