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Аскар Мамин поручил Правительству проинспектировать реализацию проекта «Ауыл – Ел бесігі» во всех регионах

29 Октября 2021, 12:47
Аскар Мамин поручил Правительству проинспектировать реализацию проекта «Ауыл – Ел бесігі» во всех регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Правительства 19 октября был рассмотрен ход реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі». С 27 октября по поручению Премьер-Министра РК Аскара Мамина руководители центральных государственных органов начали инспекционные поездки в регионы в рамках контроля над ходом модернизации инфраструктуры в сельских населенных пунктах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В Казахстане определено 3561 перспективное село, (1173 опорных и 2388 спутниковых), где проживает 89% сельского населения. За 2019-2021 годы по проекту «Ауыл – Ел бесігі», а также Дорожной карты занятости, программам «Нұрлы жол» и «Нұрлы жер» и за счет частных инвестиций на развитие сельских территорий было направлено 1,2 трлн тенге.

В сферах ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, культуры и спорта реализовано свыше 12 тыс. проектов, на стадии реализации 6,5 тыс. проектов.

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На ближайшие четыре года увеличены объемы финансирования проекта «Ауыл – Ел бесігі» до 800 млрд тенге, а с учетом всех источников – на модернизацию сел запланировано 1,3 трлн тенге.

К 2025 году в сельской местности будет достигнута 100% обеспеченность услугами водоснабжения, улучшено состояние 10 тыс. км внутрипоселковых дорог, построено и отремонтировано 12 тыс. км инженерных сетей, несколько тысяч объектов социальной инфраструктуры, модернизировано 5 тыс. сельских школ.

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В сфере АПК будет реализовано около 1 тыс. проектов на сумму 4,5 трлн тенге. Производительность труда в сельском хозяйстве повысится в 2,5 раза, в два раза увеличится экспорт продукции АПК с доведением доли переработанной продукции до 70%.

Один миллион сельских жителей повысят свои доходы, в сельском хозяйстве будут созданы 500 тыс. рабочих мест.

Сегодня, 29 октября, Премьер-Министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки проинспектировал реализацию проекта «Ауыл – Ел бесігі» в Акмолинской области. Глава Правительства посетил объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта, жизнеобеспечения и АПК в селе Астраханка Астраханского района и селе Бастау Атбасарского района.

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В Акмолинской области определено 298 перспективных сельских населенных пунктов. В 2019-2021 годах на модернизацию инфраструктуры сельских территорий региона выделено 70 млрд тенге.

В рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» реализовано 88 проектов по ремонту и строительству объектов социальной инфраструктуры, ЖКХ, внутрипоселковых дорог, водопроводных сетей. Создано 1140 рабочих мест, в том числе 200 постоянных.

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В текущем году по всем государственным программам идет реализация 203 проектов по развитию сельских населенных пунктов Акмолинской области на общую сумму 22,3 млрд тенге. На 2022-2025 годы на развитие сельских территорий региона запланировано выделение порядка 120 млрд тенге.

Аскар Мамин встретился с ветеранами труда и почетными жителями региона. Глава Правительства отметил важность своевременной и качественной реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі», что придаст новый импульс развитию сельских населенных пунктов.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі» и повышению качества жизни в сельских населенных пунктах. Члены Правительства начали инспекционные поездки во все регионы страны по контролю за исполнением проекта «Ауыл – Ел бесігі» и других программ развития сельских территорий. Темпы реализации проектов по модернизации инфраструктуры в сельской местности находятся на особом контроле», — сказал А. Мамин.

Премьер-министр РК   Инфраструктурные проекты   Сельское хозяйство  
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