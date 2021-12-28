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Аскар Мамин поручил отслеживать факты необоснованного роста цен на стройматериалы

28 Декабря 2021 10:52
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Аскар Мамин поручил отслеживать факты необоснованного роста цен на стройматериалы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил ряд поручений по совершенствованию сферы строительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Первое. Министерству индустрии совместно с Фондом «Самрук-Казына», холдингом «Байтерек», Нацпалатой «Атамекен» и акимами регионов в месячный срок разработать Дорожную карту по реализации проектов стройиндустрии до 2025 года», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Министерству индустрии совместно с холдингом «Байтерек» в целях исключения посредников на рынке и снижения стоимости стройматериалов поручено до 1 марта 2022 года ввести в промышленную эксплуатацию онлайн-площадку «Маркетплейс».

«Третье. Министерству индустрии совместно с Агентством по защите конкуренции и акиматами обеспечить постоянный контроль и принятие своевременных мер реагирования по фактам необоснованного роста цен на стройматериалы», - заключил Премьер.

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#Премьер-министр РК   #Строительство   #Цены и тарифы  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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