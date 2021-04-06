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    10:15, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Аскар Мамин поручил обеспечить своевременное завершение строительства и реконструкции дорог

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил обеспечить своевременное завершение строительства и реконструкции автодорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерству индустрии совместно с акиматами и Казавтожолом необходимо обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию запланированных проектов и до конца текущего года обеспечить полное освоение выделенных средств», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    Глава Кабмина добавил, что акиматам важно учесть предельные сроки строительного сезона и выполнить поставленные задачи на этот год.

    «Для беспрерывной работы по реализации автодорожных проектов необходимо обеспечить строительные компании необходимым количеством битума. В этой связи поручаю Министерству энергетики обеспечить заявленную потребность битума всех автодорожных проектов с недопущением роста цен в разгар строительного сезона», - подчеркнул Аскар Мамин.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Строительство
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