Аскар Мамин поручил обеспечить своевременное завершение строительства и реконструкции дорог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил обеспечить своевременное завершение строительства и реконструкции автодорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерству индустрии совместно с акиматами и Казавтожолом необходимо обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию запланированных проектов и до конца текущего года обеспечить полное освоение выделенных средств», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Глава Кабмина добавил, что акиматам важно учесть предельные сроки строительного сезона и выполнить поставленные задачи на этот год.

«Для беспрерывной работы по реализации автодорожных проектов необходимо обеспечить строительные компании необходимым количеством битума. В этой связи поручаю Министерству энергетики обеспечить заявленную потребность битума всех автодорожных проектов с недопущением роста цен в разгар строительного сезона», - подчеркнул Аскар Мамин.