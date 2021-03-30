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    09:44, 30 Март 2021 | GMT +6

    Аскар Мамин поручил держать на контроле качественное проведение весенне-полевых работ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо уделить особое внимание закупу социально значимых продовольственных товаров. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Качественное и своевременное проведение весенне-полевых работ является одной из важных составляющих обеспечения продовольственной безопасности страны», - сказал Аскар Мамин.

    Глава Кабмина добавил, что в прошлом году, несмотря на пандемию, посевная была проведена на очень высоком уровне. Были четко соблюдены агротехнологии, своевременно внесены удобрения и средства защиты растений. Это позволило получить хороший урожай.

    «В текущем году Правительством приняты все необходимые решения по финансовому и материально-техническому обеспечению весеннего сева», - подчеркнул Аскар Мамин.

    Премьер также отметил, что наряду с бюджетным кредитованием в текущем году увеличен объем выделенных средств с 24,5 млрд. до 45,3 млрд. тенге для осуществления форвардного закупа сельскохозяйственной продукции.

    «Поэтому необходимо уделить особое внимание закупу социально значимых продовольственных товаров с использованием данного механизма. В целом перед Министерством сельского хозяйства и акимами регионов стоит конкретная задача по качественному проведению всех весенне-полевых работ. Поручаю держать данный вопрос на особом контроле», - заключил Аскар Мамин.


    Теги:
    Правительство Сельское хозяйство Правительство РК Главная
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