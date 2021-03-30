Аскар Мамин поручил держать на контроле качественное проведение весенне-полевых работ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо уделить особое внимание закупу социально значимых продовольственных товаров. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Качественное и своевременное проведение весенне-полевых работ является одной из важных составляющих обеспечения продовольственной безопасности страны», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что в прошлом году, несмотря на пандемию, посевная была проведена на очень высоком уровне. Были четко соблюдены агротехнологии, своевременно внесены удобрения и средства защиты растений. Это позволило получить хороший урожай.

«В текущем году Правительством приняты все необходимые решения по финансовому и материально-техническому обеспечению весеннего сева», - подчеркнул Аскар Мамин.

Премьер также отметил, что наряду с бюджетным кредитованием в текущем году увеличен объем выделенных средств с 24,5 млрд. до 45,3 млрд. тенге для осуществления форвардного закупа сельскохозяйственной продукции.

«Поэтому необходимо уделить особое внимание закупу социально значимых продовольственных товаров с использованием данного механизма. В целом перед Министерством сельского хозяйства и акимами регионов стоит конкретная задача по качественному проведению всех весенне-полевых работ. Поручаю держать данный вопрос на особом контроле», - заключил Аскар Мамин.