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Аскар Мамин поручил активизировать работу по кормозаготовке

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
19 Июля 2021, 16:36
Аскар Мамин поручил активизировать работу по кормозаготовке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросам заготовки кормов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

О текущей обстановке и принимаемых мерах по заготовке кормов доложил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев, ситуации в регионах — акимы Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, Кызылординской области — Гульшара Абдыкаликова, Мангистауской области — Серикбай Трумов, Восточно-Казахстанской области — Даниал Ахметов, Северо-Казахстанской области — Кумар Аксакалов, Туркестанской области — Умирзак Шукеев, Западно-Казахстанской области — Гали Искалиев, обеспечении аграриев горюче-смазочными материалами — вице-министр энергетики Асет Магауов, водообеспечении и предоставлении сенокосов на особо охраняемых территориях — вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев.

В целях регулярного мониторинга и оперативного решения вопросов кормозаготовки при Министерстве сельского хозяйства работает Республиканский оперативный штаб. Определены планы по заготовке кормов в регионах. По состоянию на 18 июля заготовлено 10,6 млн тонн сена или 44% от запланированного объема. Дополнительно будет заготовлено 1,6 млн тонн сенажа, 2,1 млн тонн силоса, 4,8 млн тонн соломы и 6 млн тонн концентрированных кормов.

Для организации сенокошения предоставлены территории лесных массивов на площади 255,8 тысяч га. Организованы 6,5 тысяч сенокосных бригад, акиматами перераспределено 41,4 тысяч тонн горюче-смазочных материалов по льготной цене.

АО «НК «Продкорпорация» профинансировала закуп ячменя и пшеницы 4-5 классов в объеме 170 тысяч тонн, дополнительно 30 тысяч тонн будут перераспределены за счет внутренних резервов компании.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил задачу по проведению системной работы и принятию оперативных решений по обеспечению фермеров кормами в непростой засушливый период», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр подчеркнул необходимость активизации работы по кормозаготовке, укреплению межрегионального взаимодействия в вопросах предоставления сенокосов, формированию запасов кормов для нужд регионов, пострадавших от засухи.

А. Мамин поручил взять на особый контроль вопросы реализации кормов для населения по доступной цене. В этих целях указано на необходимость заключения меморандумов с сельхозпроизводителями, мукомольными предприятиями и комбикормовыми заводами. Положительно отмечен опыт Жамбылской области по организации специальных ярмарок для реализации сена и кормов по доступной цене для населения. Акиматам северных областей дано поручение обеспечить максимальный сбор соломы.

Премьер-Министр поручил рассмотреть возможность выделения средств из резерва Правительства для АО «НК «Продкорпорация» на форвардный закуп зернофуража в объеме 200 тысяч тонн. Министерству экологии, геологии и природных ресурсов поручено обеспечить возможность сенокошения в особо охраняемых природных территориях, Министерству энергетики совместно с Министерством сельского хозяйства – дополнительно выделить удешевленные ГСМ на сенокосную кампанию. АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» дано поручение обеспечить сниженный тариф на перевозку кормов в Мангистаускую и Кызылординскую области.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Акимат   Промышленность   Сельское хозяйство   Аскар Мамин  
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