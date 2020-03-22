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Аскар Мамин подписал постановление Правительства по реализации Указа Президента о дальнейших мерах по стабилизации экономики

22 Марта 2020 00:01
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Аскар Мамин подписал постановление Правительства по реализации Указа Президента о дальнейших мерах по стабилизации экономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Аскар Мамин подписал Постановление Правительства Республики Казахстан в целях реализации Указа Президента о дальнейших мерах по стабилизации экономики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2020 года №126

Опубликовано: Суббота, 21 марта 2020

О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики»

В соответствии с указами Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», от 16 марта 2020 года № 286 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности» и от 16 марта 2020 года № 287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики», в целях урегулирования вопросов налогово-бюджетной политики Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Утвердить прилагаемый особый порядок формирования, уточнения и исполнения республиканского бюджета.
  2. На период до 31 декабря 2020 года включительно ввести поправочный коэффициент «0» к ставкам:
  1. налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по крупным торговым объектам, торгово-развлекательным центрам, кинозалам, театрам, выставкам и физкультурно-оздоровительным и спортивным сооружениям;
  2. земельного налога по землям сельскохозяйственного назначения производителей сельскохозяйственной продукции;
  3. индивидуального подоходного налога индивидуальных предпринимателей, работающих в общеустановленном порядке налогообложения.
  1. При применении к ставкам поправочного коэффициента «0», указанного в пункте 2 настоящего постановления, определение налоговой базы, объектов налогообложения, налогового периода и исполнения налоговых обязательств осуществляется в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) от 25 декабря 2017 года.
  2. Для налогоплательщиков, указанных в подпунктах 1) и 2)
    пункта 2 настоящего постановления, по всем налогам приостановить начисление пени по неисполненным в срок налоговым обязательствам до 15 августа
    2020 года и перенести сроки сдачи налоговой отчетности на 3 квартал 2020 года.
  3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан обеспечить включение крупного рогатого скота и племенных цыплят в перечень импортируемых товаров, по которым налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета.
  4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр

Республики Казахстан А. Мамин


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Ключевые слова: Правительство РК, Премьер-министр РК,
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