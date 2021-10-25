Аскар Мамин обсудил с вице-премьером Венгрии расширение сотрудничества двух стран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял заместителя Премьер-Министра – министра финансов Венгрии Михая Варгу, прибывшего в Казахстан для участия в V заседании Стратегического совета Казахстан – Венгрия и казахстанского бизнес-форума. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, финансово-банковской, инвестиционной, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, сферах, АПК, ГМК, возобновляемой энергетике, фармацевтике, образовании и других сферах.

Глава Правительства отметил потенциал развития торгово-экономических отношений и инвестиционного сотрудничества Казахстана с Венгрией на фоне высоких темпов восстановления национальных экономик двух стран.

В рамках Казахстанско-венгерского бизнес-форума достигнуты договоренности по реализации совместных проектов в сферах медицинского туризма, агропромышленного комплекса, возобновляемой энергетики, транспорта и логистики, финансов.

Особое внимание в ходе переговоров уделено вопросам сотрудничества на площадке Международного финансового центра «Астана». К настоящему времени в МФЦА работает представительство «EXIM» банка Венгрии, планируется расширение взаимодействия с другими венгерскими финансово-банковскими структурами.

Экономика Венгрии является одной из наиболее развитых в регионе Центральной и Восточной Европы. В 2020 г. ВВП страны составил $155 млрд. По прогнозам Европейской комиссии, после падения на 5% в 2020 г., рост экономики в 2021 году составит 6,3%.

Ведущими отраслями экономики Венгрии являются машиностроение, АПК, металлургия, производство строительных материалов, фармацевтика, производство продовольствия, транспорт и логистика, легкая и химическая промышленности.

В июне т.г. Венгрия стала первой европейской страной, заключившей с Казахстаном соглашение о взаимном признании паспортов вакцинации. В сентябре т.г. возобновлено регулярное прямое авиасообщение между городами Нур-Султан и Будапешт. Рассматривается возможность открытия прямых рейсов между г. Алматы и столицей Венгрии.

Во встрече приняли участие министры национальной экономики Асет Иргалиев, финансов — Ерулан Жамаубаев, первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев и Посол Казахстана в Венгрии Жанибек Абдрашов.