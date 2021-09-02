Аскар Мамин обсудил с руководством Airbus реализацию совместных проектов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречу с вице-президентом концерна Airbus Альберто Гутьерресом, передает МИА Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Стороны обсудили реализацию проекта по созданию в Казахстане на базе ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» сертифицированного регионального Центра обслуживания и ремонта военных и гражданских воздушных судов, производимых концерном. Особое внимание в ходе переговоров уделено перспективам включения продукции совместного предприятия ТОО «СП Ғалам» в производственную цепочку Airbus, а также увеличения поставок казахстанского сырья для производства самолетов концерна. К настоящему времени Казахстан реализует с Airbus совместные проекты на базе ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг», ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» и ТОО «СП Ғалам».

1 сентября 2021 г. подписан контракт на закуп двух военно-транспортных самолетов большой грузоподъемности Airbus А400М для нужд Министерства обороны Казахстана. Самолет способен выполнять воздушные перевозки в рамках военных, гражданских гуманитарных миссий, эффективен для организации быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях. Контракт на поставку Airbus А400М включает пакет услуг по обучению персонала и организации технической поддержки. Поставка первого воздушного судна запланирована на 2024 год.

Во встрече приняли участие министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, обороны — Мурат Бектанов и др.