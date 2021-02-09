Аскар Мамин: Необходимо максимально расширить охват предпринимателей господдержкой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Проектного офиса по вопросам предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Об одобренных на заседании Высшего совета по реформам мерах по поддержке предпринимательства доложил министр национальной экономики Асет Иргалиев, результатах мониторинга программ льготного кредитования и оценке эффективности мер государственной поддержки – заместитель Премьер-Министра Роман Скляр, промежуточных итогах опроса бизнеса по выработке мер господдержки, местном содержании в госзакупках, закупках АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и недропользователей, вопросах микрофинансовых организаций, социально-предпринимательских корпораций и потенциале развития МСБ в регионах – председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов.

В заседании приняли участие члены Правительства, представители Администрации Президента, местных исполнительных органов, АО «ФНБ «Самрук-Қазына», институтов развития, Ассоциации финансистов Казахстана, региональных палат предпринимателей и др.

На прошедшем 29 января этого года заседании Высшего совета по реформам рассмотрен следующий ряд мер по дальнейшему стимулированию развития бизнеса:

- снижение нагрузки на фонд оплаты труда с установлением единой ставки вместо пяти с уплатой их единым платежом;

- уменьшение НДС в течение 2 лет для новых производственных компаний;

- освобождение от корпоративного подоходного налога части дохода, направленного на реинвестирование;

- расширение перечня приоритетных видов деятельности, по которым Правительством будут заключаться соглашения об инвестициях (обрабатывающая промышленность, АПК, машиностроение, пищевая и другие отрасли по производству готовой продукции и глубокой переработке);

- упрощение регистрации и исполнения налоговых обязательств для индивидуальных предпринимателей;

- сокращение на треть всех требований к бизнесу в сферах торговли, сельского хозяйства, транспорта, предоставления услуг по проживанию и питанию;

- включение микрофинансовых организаций в программу субсидирования «Дорожная карта бизнеса –2025»;

- ввод режима розничного налога по ставке 6% для сферы общественного питания.

Данные меры планируется внедрить в текущем году, что позволит к 2025 году обеспечить вовлечение 500 тыс. человек в официальную занятость наемных работников, увеличение инвестиций на 15 п.п. ежегодно в обрабатывающую промышленность, снижение теневой экономики до 15% к ВВП, а также снижение нагрузки на фонд оплаты труда для 75% субъектов микро- и малого бизнеса.

В текущем году на поддержку бизнеса предусмотрено более 703 млрд тенге в рамках программ «Экономика простых вещей», «ДКБ – 2025», «Еңбек», «Дорожная карта занятости» и программы Национального банка по кредитованию на пополнение оборотных средств.

Наблюдаются положительные темпы реализации программы ДКБ-2025. Так, за январь текущего года прокредитовано 333 проекта на сумму 60 млрд тенге, прогарантировано 326 проектов.

По Программе льготного кредитования «Экономика простых вещей» на сегодня одобрен 2801 проект на сумму 707,8 млрд тенге, просубсидировано 2 243 проекта на сумму 527,7 млрд тенге.

«Поддержка малого и среднего бизнеса в новых условиях экономической реальности является одним из приоритетов работы Правительства. Необходимо максимально расширить охват предпринимателей государственной поддержкой. Это даст дополнительный импульс для развития экономики. Акиматы должны обеспечить высокую эффективность выделяемых средств», - сказал А. Мамин.

Глава Правительства поручил детально изучить итоги проведенного НПП «Атамекен» опроса свыше 13 тыс. предпринимателей и в течение недели подготовить дополнительные меры по дальнейшей поддержке бизнеса. Премьер-Министр также дал поручения обеспечить контроль за местным содержанием в регулируемых закупках, своевременное и качественное заполнение Экономической карты регионов, провести паспортизацию предприятий в регионах в целях загрузки производственных мощностей отечественных предприятий и ускорить создание микрофинансовых организаций.