Аскар Мамин: Необходимо активно развивать собственное производство стройматериалов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо активно развивать собственное производство стройматериалов. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С ростом объемов ввода жилья закономерно растет потребность в строительных материалах.

Большая их часть производится в Казахстане. Необходимо и далее активно развивать собственное производство стройматериалов», - сказал Аскар Мамин.

Премьер отметил, что в Казахстане будут реализованы проекты за счет частных инвесторов на 63 млрд. тенге по выпуску газобетонных блоков, фасадных плит, теплоизоляционных материалов, сэндвич-панелей, железобетонных конструкций.

«Работу в этом направлении следует продолжить. Поручаю Министерству индустрии совместно с холдингом «Самрук-Казына» и НПП «Атамекен» до 15 марта текущего года разработать и внести в Правительство детальный план мероприятий по развитию строительной индустрии», - добавил Аскар Мамин.