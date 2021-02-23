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    10:17, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Аскар Мамин: Необходимо активно развивать собственное производство стройматериалов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо активно развивать собственное производство стройматериалов. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С ростом объемов ввода жилья закономерно растет потребность в строительных материалах.

    Большая их часть производится в Казахстане. Необходимо и далее активно развивать собственное производство стройматериалов», - сказал Аскар Мамин.

    Премьер отметил, что в Казахстане будут реализованы проекты за счет частных инвесторов на 63 млрд. тенге по выпуску газобетонных блоков, фасадных плит, теплоизоляционных материалов, сэндвич-панелей, железобетонных конструкций.

    «Работу в этом направлении следует продолжить. Поручаю Министерству индустрии совместно с холдингом «Самрук-Казына» и НПП «Атамекен» до 15 марта текущего года разработать и внести в Правительство детальный план мероприятий по развитию строительной индустрии», - добавил Аскар Мамин.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Строительство Премьер-министр РК
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