Аскар Мамин назвал регионы-лидеры по местному содержанию в товарах экономики простых вещей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин назвал регионы, лидирующие по местному содержанию в товарах экономики простых вещей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В разрезе регионов наиболее активная реализация проектов отмечается в городе Алматы, Жамбылской, Мангстауской, Актюбинской областях. Отстающими по этому направлению являются ЗКО, Павлодарская, Атырауская области», - сказал Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства.

Глава Кабмина подчеркнул, что важным направлением в работе по поддержке отечественных производителей - является контроль доли местного содержания в товарах экономики простых вещей.

«В прошлом году доля местного содержания выросла на 8 процентных пункта до 59%. Лидерами по данному направлению являются: Жамбылская, ВКО, Карагандинская области, а также город Алматы. В числе отстающих ЗКО, Мангыстауская, Актюбинская области», - добавил Аскар Мамин.

Напомним, под председательством Главы государства проходит расширенное заседание Правительства.