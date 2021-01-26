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    11:38, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Аскар Мамин назвал регионы-лидеры по местному содержанию в товарах экономики простых вещей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин назвал регионы, лидирующие по местному содержанию в товарах экономики простых вещей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В разрезе регионов наиболее активная реализация проектов отмечается в городе Алматы, Жамбылской, Мангстауской, Актюбинской областях. Отстающими по этому направлению являются ЗКО, Павлодарская, Атырауская области», - сказал Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства.

    Глава Кабмина подчеркнул, что важным направлением в работе по поддержке отечественных производителей - является контроль доли местного содержания в товарах экономики простых вещей.

    «В прошлом году доля местного содержания выросла на 8 процентных пункта до 59%. Лидерами по данному направлению являются: Жамбылская, ВКО, Карагандинская области, а также город Алматы. В числе отстающих ЗКО, Мангыстауская, Актюбинская области», - добавил Аскар Мамин.

    Напомним, под председательством Главы государства проходит расширенное заседание Правительства.


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