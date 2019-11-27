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Аскар Мамин: Казахстанским стройкомпаниям необходимо выходить на международные рынки

27 Ноября 2019 17:42
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Аскар Мамин: Казахстанским стройкомпаниям необходимо выходить на международные рынки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросам развития строительной отрасли с участием руководителей уполномоченных министерств, Национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен» и представителей строительного бизнеса РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра.

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«Строительный сектор – один из ключевых драйверов роста и диверсификации казахстанской экономики. Сегодня казахстанские строительные компании достаточно конкурентоспособны, необходимо наращивать компетенцию и выходить на международные рынки, экспортировать не только строительные товары, но и услуги», — сказал А. Мамин.

Так, темпы роста строительного сектора по итогам 10 месяцев текущего года составили 12,7%. Доля отрасли в структуре ВВП страны составляет 5,5%. Строительная отрасль является одной из крупнейших в плане обеспечения занятости населения – работают 641,4 тыс. человек. К настоящему времени в Казахстане налажено производство основных строительных материалов.

На совещании рассмотрены меры поддержки отечественных производителей стройматериалов и повышения доли казахстанского содержания в стройиндустрии, совершенствования законодательной базы в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, государственного контроля и технического надзора.

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Ключевые слова: Премьер-министр РК, Строительство,
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