Аскар Мамин и Умирзак Шукеев дали старт республиканской акции по посадке деревьев

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Туркестанскую область Премьер-Министр РК Аскар Мамин и глава региона Умирзак Шукеев высадив деревья на аллее имени Нуртаса Ондасынова, дали старт республиканской акции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

В рамках акции «Эко час!» на этой алее высадили 20 саженцев каштана, 30 липы и 50 можжевельника. Кроме того, в целях формирования «зеленого пояса» вокруг города Туркестан планируется посадить 220 тыс. различных деревьев.





«Наша цель – озеленение и благоустройство древнего города, в котором мы живем. В результате такой системной работы формируется здоровое поколение. Мы должны все вместе принять участие в озеленении и улучшения окружающей среды. Южный регион - это очень благоприятная зона для выращивания деревьев», - сказал У.Шукеев.





Стоит отметить, более 203 тыс. саженцев различных деревьев уже высажено на 488 га в процессе формирования «зеленого пояса» вокруг города Туркестан. Вместе с тем, на сегодняшний день в ходе 2-го этапа ведутся работы по высадке деревьев вдоль канала Арысь-Туркестан. В будущем также запланировано открытие питомника на территории 300 га. В целом, в рамках мероприятия республиканского значения в стране будет высажено более 1 миллиона деревьев.







