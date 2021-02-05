Аскар Мамин и председатель Коллегии ЕЭК подвели итоги Евразийского межправительственного совета

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович подвели итоги заседания Евразийского межправительственного совета, в котором участвовали главы стран ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Премьер-Министр РК Аскар Мамин еще раз напомнил, что Республика Казахстан с 1 января 2021 года приняла на себя председательство органов ЕАЭС. Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в адрес государств-членов ЕАЭС направлено обращение, в котором обозначены основные приоритеты представительства РК на 2021 год.

«Они сформулированы с учетом шестилетнего опыта существования ЕАЭС и наиболее актуальных вызовов и возможностей в условиях новой экономической и социальной реальности», - сказал он.

Приоритеты Казахстана на посту председателя в органах ЕАЭС – это придание нового импульса промышленной кооперации, устранение барьеров во взаимной торговле, полноценное использование потенциала трансграничных транспортных артерий, всеобъемлющая цифровизация и расширение выхода на внешние рынки.

«Евразийская экономическая комиссия утвердила соответствующий План мероприятий по реализации данных инициатив, в котором определены 15 основных задач и 84 мероприятий. Сегодня в ходе заседания Евразийского Межправительственного совета рассмотрен ряд вопросов, направленных на укрепление договорно-правовой базы Евразийского экономического союза. Мы заслушали информацию ЕЭК о макроэкономической ситуации в странах ЕАЭС, где представлены предложения по обеспечению их устойчивого экономического развития», - добавил Премьер-Министр.

Также рассмотрены вопросы внутренней и внешней торговой политики ЕАЭС, в том числе совершенствования механизмов применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, актуализации перечней стран-пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС.

На заседании утверждена Концепция развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска стран ЕАЭС с Планом мероприятий на 2021-2022 годы. Их реализация повысит эффективность и объемы грузо- и пассажироперевозок.

«Утвержден порядок координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в животноводстве государств-членов ЕАЭС, что будет способствовать скорейшей реализации потенциала объединения как крупнейшего производителя продукции АПК. Взаимное уважение и нацеленность на стратегическое партнерство будут и впредь оставаться главными принципами наших отношений во благо народов всех стран ЕАЭС», - заключил А. Мамин.

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович заявил, что в ходе заседания приняты очень важные знаковые решения для экономик стран ЕАЭС.

«По предварительным данным, по итогам 2020 года некоторые снижения Валового внутреннего продукта ожидается. Уточненные данные будут несколько позднее, но пока это оценивается в 3,9%. Но вместе с тем, те прогнозы, которые делала комиссия, говорят о том, что 2021 год будет достаточно успешным и мы ожидаем роста экономик нашего союза не менее чем на 3,2%. Безусловно, эта тенденция будет сохраняться. Таким образом, те цели, которые сформулированы в стратегии развития до 2025 года, должны быть обеспечены», - добавил М.Мясникович.

Ранее Аскар Мамин подробнее озвучил основные приоритеты председательства Казахстана в ЕАЭС.