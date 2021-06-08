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Аскар Мамин дал старт строительству газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
8 Июня 2021, 16:34
Аскар Мамин дал старт строительству газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Атыраускую область проинспектировал ход реализации крупных инвестиционных проектов в отраслях нефтегазохимии и нефтегазового машиностроения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Глава Правительства дал старт строительству газоперерабатывающего завода — установки комплексной подготовки газа — на месторождении Кашаган. Мощность переработки предприятия составит до 1 млрд куб. м сырого сернистого газа в год, из которого будет производиться 815 млн куб. м товарного и 119 тысяч тонн сжиженного газа, 212 тысяч тонн серы и 35 тысяч тонн газоконденсата. Ввод в эксплуатацию запланирован в 4 квартале 2023 года.

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Проект придаст импульс развитию газоперерабатывающей отрасли страны, позволит увеличить уровень добычи нефти на Кашагане до 450 тысяч баррелей в сутки, расширить ресурсную базу для дальнейшей газификации страны и повысить экологичность нефтегазового производства. На период строительства здесь будет создано до 2500 временных, а в период эксплуатации — 600 постоянных рабочих мест.

Премьер-Министр проинспектировал ход строительства первого в Казахстане Интегрированного газохимического комплекса по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. Проект реализует ТОО «Казахстан Петрокемикал Индастриз (KPI)». Общий объем инвестиций составляет $2,6 млрд. Ввод в эксплуатацию запланирован на март 2022 года. На предприятии будет создано свыше 630 постоянных рабочих мест. К настоящему времени общий прогресс по графику проекта составляет 87,19%. В строительстве задействованы 39 субподрядных компаний, 36 из которых — казахстанские.

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Глава Правительства посетил совместное казахстанско-французское предприятие «Эр Ликид Карабатан Тех Газы», которое в апреле т.г. завершило строительство установки по производству азота и сжатого сухого воздуха для обеспечения работы Интегрированного газохимического комплекса по производству полипропилена. Мощность завода составит 8 тысяч нм3/ч азота и 8,1 тысяч нм3/ч сжатого сухого воздуха. А. Мамин ознакомился с работой введенного в эксплуатацию в августе 2020 года цеха грейтинга и горячего цинкования ТОО «Атыраунефтемаш» мощностью 36 тысяч кв.м грейтинга и 60 тысяч тонн цинкования в год. В ходе посещения ТОО «Каспий нефть» Премьер-Министру были представлены результаты проведенной в 2019-2021 годах цифровизации месторождения «Айранколь» в Жылыойском районе Атырауской области — добыча нефти увеличилась на 10%, затраты снизились на 30%, на 80% усовершенствована операционная деятельность, сокращены объемы нефтешлама, введен удаленный контроль и управление месторождением в период пандемии.

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В ходе поездки глава Правительства ознакомился с деятельностью рыбоводного хозяйства «Kaspi Bekiresi Limited», выращивающего осетровые виды рыбы. В краткосрочный период объем производства предприятия планируется довести до 30 тонн мяса рыбы и 3 тонн икры в год. Премьер-Министру также доложили о развитии инфраструктуры жизнеобеспечения города Атырау.

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В рабочей поездке приняли участие аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, помощник Президента РК Канат Бозумбаев, министры энергетики Нурлан Ногаев, индустрии и инфраструктурного развития — Бейбут Атамкулов, экологии, геологии и природных ресурсов — Магзум Мирзагалиев, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев, председатель правления АО «КазТрансГаз» Кайрат Шарипбаев, председатель правления АО «НУХ Байтерек» Айдар Арифханов, председатель правления АО «Банк Развития Казахстана» Абай Саркулов и др.


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