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Аскар Мамин дал старт реализации второго этапа развития курортной зоны Актау

7 Ноября 2020 16:01
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Аскар Мамин дал старт реализации второго этапа развития курортной зоны Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в ходе поездки в Мангистаускую область провел совещание по вопросам развития инженерной и транспортной инфраструктуры курортной зоны Актау и дал старт строительству новых гостинично-туристических комплексов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

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О ходе работ по развитию инженерно-транспортной инфраструктуры курортной зоны г. Актау доложили заместитель Премьер-Министра Р. Скляр, аким Мангистауской области С. Трумов, министр энергетики Н. Ногаев, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Б. Камалиев.


В рамках 2-го этапа развития курортной зоны г. Актау планируется расширить до четырех полос автомобильную дорогу из аэропорта, построить газопровод, а также системы водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.


Глава Правительства поручил обеспечить своевременную реализацию проектов по подведению инженерной и транспортной инфраструктуры курортной зоны г. Актау.


А. Мамин совместно с отечественными и иностранными инвесторами принял участие в церемонии начала строительства отелей, гольф-клуба, тематического парка развлечений под брендами Fairmont, Double Tree by Hilton, Movenpick Hotels and Resorts.

Напомним, сегодня Премьер-Министр РК Аскар Мамин ходе рабочей поездки в Мангистаускую область посетил модульную инфекционную больницу и провел совещание по вопросам санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.


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#Правительство РК   #Инфраструктурные проекты   #Строительство   #Мангистауская область  
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