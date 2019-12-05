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Аскар Мамин дал старт производствам текстиля и продуктов питания в Шымкенте и Туркестанской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках обеспечения реализации инициированных Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым программ ГПИИР, «Экономика простых вещей», а также поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по социально-экономическому развитию Шымкента и Туркестанской области совершил рабочую поездку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.
В г. Шымкенте Глава Правительства принял участие в церемонии открытия прядильной фабрики ТОО «Торгово-промышленная компания «Alliance» — совместного предприятия АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и Узбекской ассоциации предприятий легкой промышленности «Alliance Textile».
Проект реализован в рамках достигнутых в июне т. г. договоренностей между правительствами РК и РУ о создании совместного текстильного кластера. Усилиями сторон за короткий срок были проведены ремонтно-восстановительные работы и подведены коммунальные услуги, обеспечившие запуск фабрики, которая простаивала долгие годы.
«Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев поставил перед нами задачу по развитию «экономики простых вещей», где особая роль отводится легкой промышленности. И мы видим первые плоды», — сказал А. Мамин.
Премьер-Министр выразил уверенность, что запуск фабрики придаст большой импульс развитию текстильного кластера Казахстана.
«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неоднократно отмечал важность привлечения иностранных инвестиций в несырьевые секторы экономики Казахстана. Учитывая положительный опыт Узбекистана по развитию текстильной промышленности, в рамках XVIII заседания Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Казахстаном и Узбекистаном 22 июня текущего года было подписано соглашение о совместном запуске текстильного кластера в Шымкенте», — подчеркнул А. Мамин.
На предприятии на первом этапе создано 120 новых рабочих мест, объем переработки хлопка-волокна составит 6 тыс. тонн в год. Инвестиции узбекской стороны в проект достигнут около 4,6 млрд тг.
В рамках Дорожной карты по восстановлению текстильного кластера г. Шымкента планируется дополнительно запустить две фабрики, что в совокупности обеспечит рост объема перерабатываемого в Казахстане хлопка в 2 раза и создаст 800 новых рабочих мест.
В селе Майлыошак Казыгуртского района Туркестанской области А. Мамин принял участие в церемонии открытия завода по производству продуктов быстрого питания.
Компания «CG Foods Central Asia» — крупнейший мировой производитель лапши быстрого приготовления — инвестировала в проект 5,7 млрд тг и планирует обеспечить работой порядка 300 казахстанцев.
Объем выпускаемой продукции превысит 4,5 тыс. тонн в год. В процессе производства будет использовано отечественное сырье. Продукцию планируется поставлять как на внутренний, так и на внешние рынки.
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