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    20:49, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Асия Дуанбаева: В Костанайской области  каждый пятый кандидат в сельские акимы - женщина

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - 25 июля жители 65 сел Костанайской области придут на избирательные участки. Им предстоит проявить ответственность, зрелость, чтобы выбрать такого акима, который на протяжении следующих четырех лет, вместе с местным сообществом будет работать на благо своего населения. Такое мнение высказала член Общественного совета Костанайской области Асия Дуанбаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отмечает Асия Дуанбаева, тема выборов сельских акимов – одна из актуальных, с интересом обсуждаемых сегодня в обществе.

    «Действительно, 25 июля сельские жители впервые сами изберут местную власть. Такого еще не было в нашей истории. Как в любой демократической стране, мы избираем и Президента, и депутатов. Но они далеко, в центре. А здесь власть своя, местная, близкая, родная. К сельскому акиму идут со всеми вопросами – начиная от глобальных по водоснабжению, газификации, работе школ и больниц и заканчивая частными, личными»,- говорит она.

    Один из основных этапов кампании уже пройден – 9 июля в 18 часов закончилось выдвижение кандидатов. В Костанайской области на 65 мест баллотируются 160 человек. Есть округа, где выдвинуто по два человека. В 25 округах (40%) выдвинуто по три кандидата.

    «В рамках демократизации общества решающая роль в выдвижении кандидатов в сельские акимы отводилась политическим партиям. В этой выборной кампании участие приняли все 6 политпартий, зарегистрированных в области. 52 кандидата выдвинуты партией «Nur Otan», по 3 кандидата – партиями «Ауыл», «Ак жол», «ADAL , по 2 – НПК и ОСДП. Ни одна политпартия не выдвинула своих кандидатов во всех 65 избирательных округах. Возможно, это говорит о тщательном подходе к выбору кандидатов, хотя в предлагаемых обстоятельствах можно было бы более активно побороться за голоса избирателей – Закон «О выборах» позволяет каждой партии выдвигать по одному кандидату в каждом избирательном округе. Возможно, это связано с дефицитом подготовленных кадров. В любом случае, этот опыт говорит о том, что партиям необходимо системно работать не только в электоральный период, готовить свои кадры, работать с резервом. Как сказал Глава государства К. Токаев в статье «Независимость превыше всего»: «После этого будем проводить выборы районных акимов. Если новая система покажет свою эффективность, перейдем к выборности акимов следующего уровня».

    Особое место, по мнению А. Дуанбаевой, занимают самовыдвиженцы.

    «Безусловно, люди с активной гражданской позицией, с очевидными карьерными амбициями – они составили 60% (95 человек) от общего числа кандидатов. В 6 избирательных округах кандидаты представлены только самовыдвиженцами.

    Анализ итогов голосования за кандидатов, выдвинутых политпартиями и за кандидатов, выдвинутых самовыдвижением, в какой-то степени покажет настроения населения, уровень доверия к той или иной партии»,- добавила она.

    Также в регионе 51 кандидат баллотируется повторно в акимы в своем сельском округе.

    «Как в любом деле, здесь не помешает преемственность. Люди, поработавшие в сельском округе, как никто другой знают проблемы своего села, знают людей, а изберут их или нет – это решит народ, - считает А. Дуанбаева. - Каждый пятый кандидат – женщина. И это при том, что на этих выборах нет квотирования. Безусловно, это показатель активности наших женщин. В итоге, 25 июля жители 65 сел области придут на избирательные участки. Им предстоит проявить ответственность, зрелость, чтобы выбрать такого акима, который на протяжении следующих четырех лет, вместе с местным сообществом, будет работать на благо своего населения», - подытожила она.


    Теги:
    Костанайская область Выборы акимов Выборы
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