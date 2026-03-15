Асыки, лянга: на участке референдума в Шымкенте проходят национальные игры

По словам председателя избирательного участка Бакыткул Налибаевой, к участку прикреплен 2561 избиратель. Свой голос здесь также отдал 18-летний житель Шымкента Толеген Бакыт, который впервые принял участие в голосовании.

— Для меня этот момент очень волнительный и запомнится на всю жизнь. Считаю важным выразить свою гражданскую позицию. В этом году мне исполнилось 18 лет и это мой личный вклад в будущее страны. Я связываю его с активной, спортивной и прогрессивной молодежью, поэтому важно не упускать шанс повлиять на то, как будет развиваться наша страна, — отметил молодой избиратель.

Перед участком развернулась площадка народных состязаний. Участники соревнуются в игре в асыки, лянгу и поднятии гирь весом 16 и 24 килограмма. Девушки демонстрируют ловкость и меткость в традиционной игре бес асык.

После голосования многие горожане не спешили расходиться и с азартом включались в соревнования. Одними из зрелищных стали состязания по поднятию гирь и игре в лянгу. Победу в последней одержал Абылай Канаев.

— Сегодня я пришел на участок, чтобы отдать свой голос. Когда вышел после голосования, увидел, что перед участком проходят национальные игры. Решил попробовать свои силы в лянге и занял первое место. Желаю Казахстану и нашему народу процветания, — поделился победитель.

За ходом соревнований следил судья международной категории по спортивной гимнастике, участник судейской коллегии четырех Олимпийских игр Тимур Амирбеков.

— Жители города с удовольствием участвуют в спортивных состязаниях после голосования. Для нас, тренеров, судей и спортсменов, это важное событие. Мы живем активной жизнью и вместе со всей страной стремимся к стабильности, уважению и патриотизму. Особая гордость — когда флаг Казахстана и гимн нашей страны звучат на международных аренах, — отметил он.

Сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на брифинге для СМИ отметил, что проект новой Конституции во многом ориентирован на молодое поколение.